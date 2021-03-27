美國國務卿布林肯3月22日，聯合歐盟、英國及加拿大齊聲譴責中共在新疆違反人權的舉措為「種族滅絕」，並對大陸涉疆官員祭出制裁。澳洲與紐西蘭外長也發表聲明，聲援這項制裁行動。

大陸先後宣布制裁10名歐盟人士、9名英國公民與8間歐洲民間機構。共青團也發動抵制禁用新疆棉花的外商服裝公司。中、港、台藝人則紛紛發表聲明支持新疆棉花，停止與禁用新疆棉花的外商公司合作。

對於若干台灣藝人表態支持新疆棉，行政院長蘇貞昌26日在立法院答詢時表示，有些人不知輕重，不知人權重要。文化部長李永得呼籲不要為個人利益，為侵犯人權行為背書。李永得表示，中國做了嚴重侵犯人權的事情，台灣應與全世界同步譴責並抵制中國。

至於台灣是否要停止進口新疆棉花，經濟部長王美花則表示不排除跟進國際作為，在國際上、特別是聯合國如果有什麼做法，都會參考。

王美花專業在於經濟，對國際政治無知情有可原。王美花表示不排除跟進國際作為。但是何謂國際作為？聯合國有193個會員國，美國、歐盟、英、加、紐澳只是極少數，並不能代表國際。至於聯合會採取甚麼行動，更是難以想像。因為中共與俄羅斯結盟，兩者都是安理會常任理事國，聯合國不可能就制裁中共一事做出決議。

其次，美國帶頭聲稱中共在新疆進行「種族滅絕」，根本是言過其實。「種族滅絕」非同小可，此一名詞不可濫用。對某一民族集體屠殺，或者禁絕其傳統語言文字及宗教信仰，強制與異族通婚以泯滅其原始血脈，才構成「種族滅絕」。據去過新疆的友人告稱，雖然中共在新疆設立再教育營，但一般維吾爾人仍然保有其固有生活方式。中共要打壓者僅限於有疆獨意識者。

李永得沒有深入調查新疆情況，宣稱中共在新疆做了嚴重侵犯人權的事情，只是人云亦云。美國為了政治目的，指控中共對維吾爾進行「種族滅絕」，與當年為了出兵伊拉克，指控海珊發展大規模殺傷性武器如出一轍。

美國與歐盟宣布制裁後，中共反應激烈。不但官方祭出制裁反制措施，15名派駐歐盟國家的大使分別向駐在國提出嚴正交涉。民間也群情激憤，一時之間，大陸官民同心，敵愾同仇，決心對抗到底。

法國總統馬克宏26日在華盛頓智庫大西洋學會舉行的視訊研討會上表示，雖然歐盟的共同價值觀和華盛頓立場更為接近，但也不應該因此就與美國結夥對付中國。馬克宏還說：「合夥對付中國的局面，也是最有可能發生衝突的境況。對我來說，這樣做適得其反。」

德國總理梅克爾也在26日歐盟視訊峰會後表示，歐洲同美國有許多共同之處，但並非完全一致。我們也有各自的利益，尤其是在中國政策上，歐洲將繼續貫徹歐洲主權，並準備與中國進行會談。

台灣與大陸近在咫尺，對大陸貿易依存度甚高。目前兩岸關係緊繃，鳳梨禁銷問題未解。大陸26日派出轟-6K以及殲-16等20架次軍機，進入台灣西南空域，創下單日最高紀錄。民進黨政府在與己無關的新疆議題上大做文章，跟著美國瞎起鬨，外交部發言人日前還公然「強烈譴責」大陸反制美國的作為，簡直是拿台灣人民做賭注。

（作者為自由撰稿人）