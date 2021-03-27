台灣文創啟發了大陸，如今大陸各地的文創產業風聲水起，大陸學界也在積極探索兩岸文化融合發展新方向。海峽文藝出版社日前先後推出了「台灣文創觀察叢書」、「海峽文創觀察叢書」，從學術角度，總結與剖析了兩岸文化融合的實踐與成果。

「海峽文創觀察叢書」由福建師範大學文學院和閩台區域研究中心教授、博士生導師袁勇麟教授主編。該叢書已出版《21世紀台灣文化創意產業發展與前景研究》、《融媒介：賽博時代的文學跨媒介傳播》、《影像的共同體：海峽兩岸影視產業合作研究》、《審美的轉換：網絡新媒介與當代文化發展》等4冊，還有2冊在編。

袁勇麟教授說，叢書的出版，對兩岸文化創意產業探索跨界合作新領域、挖掘產品內核新向度、培育數位文化產業新業態等方面具借鑒和指導意義。

《21世紀台灣文化創意產業發展與前景研究》主要著眼於發展較為成熟的台灣文創產業，從學術角度總結出台灣文創產業的理論價值與實踐意義。內容包括台灣的文創園區研究、傳統戲劇產業研究、社區文創產業研究、數位時代書店產業研究等，深入分析台灣文創產業發展現狀，為大陸的文創產業發展提供一定的借鑒。

《融媒介：賽博時代的文學跨媒介傳播》作者凌逾，華南師範大學文學院教授、博士生導師，該論集所涉領域則是相當有活力的前沿課題，研究網路時代的新一代文學藝術創作。例如，《「智能文學＋跨界文藝」新趨勢》，論述了AI對文藝的影響。過去認為面對AI，文學領域是人類的最後防線然而，2017年後，一批文學問世並不斷發展，人機詩歌真假難辨。

值得關注的是，該文指出，AI對文學的革命性影響遠比白話文、簡繁字轉化運動更深遠。