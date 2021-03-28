許多老板橋人都知道，要吃北方麵食，到「菁祥廳北方小館」保證滿意，老闆賈富翔出身眷村，從小玩麵粉長大，舉凡小籠湯包、水餃、蔥油餅、餡餅、韭菜盒，都是他的強項，尤其是小籠湯包，當湯汁溢滿口中，箇中滋味總令饕客讚不絕口。

賈富翔說，他從小跟著長輩捏麵團，傳承到正統的北方手藝，不論是桿的蔥油餅、大餅、捲餅，還是包的水餃、包子、餡餅等全難不倒他，連陸客嚐過都感到驚訝，對他說在台灣竟也能吃到如此道地的北方口味。

菁祥廳的小籠湯包是來店顧客幾乎必點的美食，薄薄的麵皮，包裹著實在的肉餡，整顆吃進嘴裡，一口咬下，滿滿的湯汁在口中炸開，就怕恣意橫流的湯汁燙口，所以建議怕燙的顧客，用湯匙食用湯包，先將麵皮戳破，讓湯汁外流，加點薑絲醬油，稍稍降溫後再食用。

熟客都習慣稱呼老闆「老賈」，老賈說，北方麵食要好吃，第一就是要手工，手桿出來的麵才會有彈性、有嚼勁；第二就是要當天現做，尤其是餡餅更是要現點現做，絕不能先做好擺著，否則牛肉、豬肉的肉汁就全被餅皮吸收光了，本來酥脆的餅皮變得軟塌，肉也會變得乾柴。

老賈說，麵食是北方人的主食，他從小在眷村就跟著長輩搞麵粉，傳承到的是老一輩的正宗北方口味，但老味道也要有新作為，目前他正在規畫網路行銷和宅配，讓更多人能嚐到北方美味。