第一次到重慶，第一次看到長江，興奮極了，以前在課本看到長江的圖片，心裡想不知道什麼時候才能看到長江，沒想到終於可以親身體驗了，真的很開心有這一次難得的機會， 旅程最後一天感冒發燒回到台灣，我還是很珍惜這一次重慶之旅 。

飛往重慶的飛機上，可以看到大陸南方水鄉澤國的樣貌，重現了地理課本的地圖，下了飛機，感受到重慶空氣潮濕，重慶人的皮膚看起來明顯比北方人來得好 。

#美麗山城 國際要道

重慶的交通是個山城結構，非常的特別，市區有很多單行道，如果開錯路的話就成重慶半日遊了，山路多，加上路窄，迴轉的車道距離又長，市區幾乎很少看到公共自行車，但是摩托車不少，很是特別，大陸其他省分很難在市區看到摩托車，山城交通，摩托車方便多了 。

走進絲綢之路經濟帶渝新歐國際鐵路大通道，站在重慶西部物流園的起點，那種感覺特別奇妙，在當地可以看到很多的貨櫃區，有點像台灣高雄港，倉庫，大的驚人，貨物運到倉庫馬上分裝出去了，所以沒看到貨物分裝處理的過程，重慶西部物流園真讓我大開眼界，因為場區大的驚人 。

來到了重慶四川美術學院虎溪校區羅中立美術館，看到了很多現代藝術作品，壯觀不已 。重慶有很多重點大學，大學附近就有公共自行車了，走在市區，一路上都是重要的機構，經過重慶陸軍軍醫大學，慶幸可以一窺解放軍，但是時間不夠，沒能進去參觀 。

#建設迅猛 值得學習

兩岸的體制確實不同，但是經過多方面的交流，看到大陸不少好的一面，大陸在國際上的地位越來越重要，自己也親眼看到大陸的經濟發展一年比一年好，雖然內部還是有許多問題，例如貧富差距大，但是大陸確實有很多優點是台灣需要學習的 。

來到面積廣大的秀湖國家濕地公園，裡面有許多古色古香的建築，大家坐著高爾夫球接駁車開了很長的路程，晚上看到大陸的新聞資訊豐富極了，不管是政治，經濟，社會，各方面的節目品質都比台灣好，國際新聞也很多，因為中國邦交國多，所以國際之間邦交新聞特別多，也可以看到大陸很多大學或是公司和邦交國合作的報導 。

一大早去了重慶建川博物館，博物館的設計真是超級漂亮，由於是在防空洞裡面，以前是國民政府的兵工廠，台灣的兵工廠我進去參觀過，重慶的兵工廠規模比台灣大多了，裡面是博物館，可以看到當時國民政府的樣貌 。接下來到了重慶黃角坪鋼琴博物館，在裡面看到很多稀有的古典鋼琴，很多古董是台灣奇美樂器博物館沒有的，我生平第一次看到兩台鋼琴連在一起，還有鋼琴老師一起聯彈，在大陸有些簡體字看不懂，但是看多了看久了，慢慢也就學會了 。

#洪崖洞中 置身九份

參觀中國民主黨派歷史陳列館，看到了以前國民政府在大陸的歷史，覺得以前的歷史課本寫的都沒有博物館陳列的多，看到很多國民政府時期的元老，還有制訂中華民國憲法的元老，真是很有紀念意義的地方，這次的旅行參觀了很多文化面向的博物館或展館，不同於一般的旅遊，對我來說意義非凡 。

重慶輕軌李子垻站，設計很特殊，第一次看到輕軌穿過房子裡面，這在台灣是看不到的 。晚上參觀重慶知名的解放碑，很多高樓大廈聚集在起，綻放出亮麗的燈光，台灣看不到的，能蓋出這麼亮麗輝煌的建築群真是不簡單 。

大足石刻世界遺產博覽園裡，石刻壯觀，重現隋唐時期的石刻，令人發思古幽情 。晚上遊歷了洪崖洞，有點身在台灣九份的感覺。

#最愛景點 天生三橋

訪重慶高速集團公司，看到了重慶快速方便的交通網，感到很驚奇，在山城上蓋出高架橋，不堵車很順暢的交通網絡真是了不起 。到了重慶兩江新區政務中心，感覺兩江新區的快速發展。訪問豬八戒網的總部，兩江數字經濟產業園區，重慶高科技園區都在這一線 。

仙女山冰雪世界美景如畫，晚上雪中夜遊更是開心。我最喜歡的武隆天生三橋風景區，以前看過的一些電影場景就是在這裡拍攝的，現場看到真的很壯觀，這裡也是《滿城盡帶黃金甲》唯一外景拍攝地。在三峽博物館，看到很多古文物，長江三峽大壩許多古蹟未淹沒前的身影 。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供