改名字，古今中外皆有，西方人常閱讀的聖經記載，耶穌的門徒彼得改過名，使徒保羅改過名，以色列先祖亞伯拉罕也改過名，而我們宋代著名的詞人柳永，近代的大學問家胡適，他們的名字也都改過。

不過，這些人改名字都有故事且有意義的，就以彼得而言，彼得希臘文意思是石頭，他原名是西門，耶穌將他名字改為彼得，並告訴他：「西門巴約拿，我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上。」這是要彼得這個小石頭日後承擔建立教會的重責大任。

而亞伯拉罕（Abraham）原來的名字為亞伯蘭（Abram），依舊約聖經記載，上帝要他成為多國之父，使其後裔極其繁多，因此改了他的名字。古希伯來文化，名字有很重要的意義，可用來辨別一個人的地位，亞伯蘭希伯來文的意思是「崇高的父」，亞伯拉罕則是「眾人之父」，這次改名自然也是有意義的。

柳永的名氣雖不如蘇東坡，卻也是小蘇佩服的詞人，今天人們琅琅上口的「今宵酒醒何處，楊柳岸，曉風殘月」即柳永所作，他原名柳三變，科考落榜，填了首《鶴沖天》以「忍把浮名，換了淺斟低唱。」發發牢騷，不料為宋仁宗聞知，屢試不第，仁宗說：「且去淺斟低唱，何要浮名？」隨後改了名字應試才金榜題名，如此改名，也還說得過去。

至於胡適，原名是胡洪騂，年少時正逢天演論、物競天擇的西方思想風起雲湧，周遭同學的名字不是天擇，就是競存，有一天早晨他請二哥幫他想個名字，他二哥說：「就用物競天擇，適者生存的適字吧。」於是胡洪騂就成了胡適之了。這次的改名，具有深意，他一生致力文學改革，倡議白話文，他於自己所創的努力週報曾說：「消極的輿論是不夠的，須要有決戰的輿論。」，其熱血於此可知，他曾任北大校長、駐美大使以及中央研究院院長。

近日台灣也出現改名風潮，知名壽司店推出促銷活動，只要姓名中有「鮭魚」同音或同字者就可以優惠或免費用餐，受此吸引，竟有三百多人改名為鮭魚，多數為年輕人，新名字除了鮭魚二字，還有取名為鮭魚丼飯、極品鮭魚、鮭魚大師、鮭魚全部都給我端上來等等無奇不有，最長的名字甚至多達四、五十字。

台灣這個改名風潮近日也登上國際版面，美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、華盛頓郵報、英國衛報等國際知名媒體皆有報導，衛報指台灣媒體稱此為「鮭魚之亂」，有人為了吃到飽的優惠，把一生只有改名三次的額度都用完了。國內媒體更指出有人兩天喫了12攤、有人喫了七千多元，有人喫了九千多元，甚至還有人揪團大發鮭魚財，鮭魚之亂，令人嘆為觀止。

古今中外不乏有人改名，然如前所言，他們改名帶來的是新期許，是賦予自己的新使命，提醒自己為此努力。而這一波改名潮只是為了喫一頓免費的鮭魚料理，兩者實有天壤之別。

若一個國家的青年人只是為了喫一頓免費的鮭魚料理就可以改名，把改名字當兒戲，真可謂人文教育的大失敗，是什麼樣的社會環境才會醞釀出這樣的改名風潮？又是什麼樣的政治環境才投射出這種價值觀？值得深思。

這些年執政者一直重視GDP成長了幾個百分點、經濟成長是否居四小龍之首、平均薪資又創了多少年的新高，然而有許多無法以數字衡量的變化，卻完全被忽視。須知，這個社會有許多變化是無法以數字衡量的，無法用KPI評估的，然其影響往往又是最深遠的，這次鮭魚改名風潮反映了台灣社會人文素養的空洞，價值觀的虛無，思之令人憂心。

韓愈《送董邵南游河北序》一文說：「燕趙古稱多感慨悲歌之士，吾嘗聞風俗與化移易，吾惡知其今不異於古所云耶？」韓愈要表達的是昔日燕、趙多義士，原本值得一游，然而隨著政治環境改變，藩鎮割據，燕、趙政令、教化也跟著變化了，人情風俗也因此異於昔日，他要董邵南最好別去了。

王安石也於芝閣記一文示警：「在上者一時之好惡，能成天下之風俗。」以此觀察近年台灣社會，隨著政治環境的變遷，教化起落無常，施政全憑一時之好惡，人情風俗自然異於二、三十年前，價值觀的虛無，人文素養的空洞其來有自，如此而有鮭魚之亂，豈偶然哉？

我們認為，這一波鮭魚之亂很快會平息，但是潛藏於鮭魚之亂裡的因子並未消失，而那個因子就是台灣社會人文素養的空洞，價值觀的虛無，若不正視這個問題，改變我們的人文教育思維，提升文化素養，改善政治風氣，使人情風俗置於正向循環，日後還會有更多的「亂」在等著我們，今日鮭魚之亂只是小亂，來日恐怕就是大亂了。

(工商時報)