不同機構的民調顯示，台灣社會壓倒性認同反萊豬、護藻礁兩項公投案，卻沒有反映在國民黨與民進黨的支持度上；可見許多台灣人民，有更上位的認同標準。

「既然不喜歡中共，就投給中共不喜歡的民進黨」。負負得正，敵人的敵人是朋友，民進黨的選舉公式簡單易懂，也讓國民黨掉入了兩岸論述的困境，批評同志的主張很簡單，證明自己則很困難。

「兩岸溝通是國民黨的強項」，國民黨越能跟老共溝通，不就越讓自己看起來像「中共同路人」？

「學民進黨嗆老共」，那選民投民進黨不就好了，國民黨嗆得贏王定宇嗎？

兩條路好像都走不通，只是走這條這樣輸，走那條那樣輸。

民進黨把兩岸塑造成零和賽局，有你無我，那就表示只要站在北京的對面，自己就是絕對的正義。要拆穿這個話術，必須點出它的隱藏前提：「兩岸沒有共同的利益」，真是如此嗎？

解鈴還需繫鈴人，只有民進黨能拆穿民進黨。民進黨說兩岸貿易「是中國靠台灣」，那怎麼不斷絕兩岸貿易，「經濟制裁中國」來撐新疆呢；何志偉家的陽信銀行又為什麼要到敵國投資？

兩岸有主權的矛盾，但也存在著貿易的互惠、觀光的往來、文化的共享。國民黨與民進黨都主張「台灣未來由兩千三百萬人決定」，這與北京希望的「和平統一」並不互斥。

台灣應讓北京擁有「說服台灣人民」的機會，北京則應尊重台灣人民「做最後決定」的權利，證明兩岸「共同利益」的存在，民進黨的話術，也就不攻自破。