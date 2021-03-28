美國總統拜登積極重新拉緊與盟國的關係，在印太戰略中，首重對日外交及美日安保合作，謀求一致的對中政策步調，促使日本在外交上往美國傾斜。在美、日「2加2」會談的《共同聲明》中直言，中國的行動與國際秩序不一致，造成美日同盟與國際社會面臨挑戰，此被視為1972年日、中建交以來日本對北京最露骨的強硬發言。日本不再避諱與美國共同直指中國的不是，無疑將日本推上美、中戰略對立的直接當事國，難以扮演美、中之間緩解緊張的「中介者」角色，頓時使中日關係改善失去動力，出現滑坡的現象。

中日關係將出現滑坡現象

對此，大陸外交部發言人趙立堅批評日本「甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸」。無獨有偶，中共中央政治局委員、天津市委書記李鴻忠會見日本駐北京大使垂秀夫時亦抗議美、日對話涉及台、港及新疆等問題，認為「嚴重破壞朝著良好方向發展的中日關係」。北京以近年來少有之嚴厲口吻示警中日關係可能倒退，日本首相菅義偉的對外政策似乎難以延續「安倍外交」既維繫美日同盟，又改善中日關係的左右逢源態勢，而漸失平衡。

其實，大陸實施《海警法》使自民黨中的右派撿到槍，壓縮「日中友好」的聲量，大陸國務委員兼外交部長王毅聲稱，頒布實施《海警法》是例行的國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法。但日本仍認為《海警法》實施，不僅是法律戰，更為中國以力量改變釣島現狀的意圖展現。日本外務大臣茂木敏充說明日本對中國在東海的研判，認為「日、中在東海問題上變得敵對起來」。面對中國存在於釣島的新情勢，美國除重申支持日本對「尖閣」的「施政權」，更矢言「尖閣保護」，承諾介入在釣島發生的緊急事態，此亦暴露日本自衛隊無法自力對應釣島情勢的戰略窘境。

為因應東亞的變局，美國國防部長奧斯汀與日本防衛大臣岸信夫擬議今年9至11月間舉行動員全軍約14萬人規模的演習，此距前次1993年的類似演習已逾28年。據悉，美、日將以「奪回尖閣（釣島）」為演習想定，且以黃尾嶼（久場島）與赤尾嶼（大正島）兩處美軍過去的炸射練習場為演訓地點，而「外國武裝勢力侵奪尖閣」的想定顯然針對中國而來，意味中國取代俄羅斯成為美日同盟的頭號假想敵，此勢必嚴重衝擊美、日與中國的關係，甚至升高東海緊張。

未擺脫對美從屬慣性思維

釣魚台列嶼為日本與兩岸間具主權爭端的島嶼，若在釣島範圍內的黃尾嶼及赤尾嶼進行美、日大規模聯合軍演應是打破「現狀」的舉措，此不符美國在釣島爭端堅守「維持現狀」之既定立場，亦使中、日難以透過對話管控釣島爭端，平添東海波瀾。美國在外交上既然呼籲降低衝突，鼓勵、支持爭端各方對話，即不應在爭端所在的釣島協同日本舉行對抗性的軍演，此不僅無助於爭端的緩解，更易招致日、中衝突，使美國捲入，事態擴大為美、中的戰爭，戰火延燒至相鄰的台海，屆時日本亦將成戰場，難以脫身。

美、日在「2加2」會談中論及「台灣有事」，憂心南西諸島遭到捲入，日本控制的釣魚台列嶼將不保，日本自衛隊須與美軍共同進行從「東北」轉向「西南」的戰力驗證，以因應不測。然而，在釣島大動干戈的演習反將適得其反，令日本安全上顧慮的「尖閣有事」從演習想定走向現實危機。

菅內閣在美、中的激烈競爭中，藉倡議釣島軍演，公開站邊助美，凸顯日本保守派「對美從屬」的慣性思維，但「過度追隨」美國的戰略目標，將失去印太戰略的話語權，淪為美、中對抗的「棋子」，陷入中日關係較中美關係更形惡劣的外交不利局面，壓縮日本安全戰略的迴旋空間，難以走出「戰敗」，對亞洲秩序做出貢獻。此應非日本近代「亞洲主義」的初衷。

美國對日本釣島「施政權」的支持及適用《美日安保條約》第5條的承諾雖不是空口白話，但絕非「尖閣有事」美國必出兵相挺的法律保證，對此日本有識之士心知肚明。若換個角度思考，台灣寄望「追隨美國」的日本在「台灣有事」時挺身而出，亦有違現實。

中國是日本搬也搬不走的鄰居，應汲取歷史教訓，被冷戰構造遺緒制約的「對美從屬」不是因應中國崛起的有效路徑，日本須耐心摸索與中國「交往」的方法，始能走出「戰敗」，以「自立外交」的姿態，在印太地區扮演「棋手」，而不受制於大國。