繼中美兩國元首除夕進行長達兩個小時的「習拜通話」後，雙方首場高層戰略對話日前在阿拉斯加首府舉行，不僅全球高度關注，更牽動今後中美關係與亞太局勢。而身為台灣的我們也如同以往以缺席參與的方式，成為雙方對話交鋒的議題之一。

如今，本次會談已經結束，外界或認為這是一場「不歡而散」的失敗會談，甚至認為將進一步加劇今後中美之間的對抗。

像是會談開幕式，雙方即在鏡頭前就所觸議題、發言時間乃至語言姿態等處處機鋒，直來直往，全程透過媒體直播，著實令各界大開眼界。顯示雙方除了要捍衛己方的原則立場與大國顏面，背後或許也承受著各自內部不容示弱的強大壓力。

此外，會談結束之後，雙方沒有舉行共同記者會或發表聯合聲明；會談期間，應邀出席的中方代表甚至以泡麵果腹，更象徵會談氣氛之不睦。甚者，前腳剛離開，美方隨即進一步展開與友邦的結盟串連行動，針對中國大陸的人權議題發動新一波制裁，而中方也隨即展開相對報復反制，進一步加深中美關係的緊張。

但是，除了上述場景，不論就本次會談期間抑或是會談結束之後，我們也注意到，像是白宮國安顧問蘇利文表示「我們希望就廣泛的問題進行艱難而直接的對話，而這正是我們所做的。」而美方主談代表國務卿布林肯亦於會談後表示「中美雙方在伊朗、北韓、阿富汗和氣候變遷等有共同利益之處，取得了進展。」

另一方面，中共外長王毅固然表達「美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，不要低估中國人民維護民族尊嚴和正當權益的意志」等官式立場外，中方主談代表、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪亦表示「雙方雖存在一些重要分歧，這次戰略溝通是坦率的、建設性的、有益的，也希望繼續這種高層戰略溝通。」

由於閉門會談部分並未公開，會後亦無發表聯合聲明，但從雙方相關談話及後續公布訊息顯示，雙方並未全盤否定這次會談的價值，甚至取得某些具體的成果，更為今後展開相關對話保留了相當的空間。

根據中共外交部會後新聞稿顯示，中方代表於會談期間闡述其相關政策立場。例如：在涉台部分重申台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地，並敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂國際空間，慎重妥善處理台灣問題……等，顯示雙方對此仍存在相當的分岐。

此外，新聞稿也明列九項中方認為雙方達成共識或合意的部分。包括：雙方同意按照兩國元首通話精神，希望繼續這種高層戰略溝通。

而在應對氣候變遷議題部分，則透露雙方將加強相關領域對話，並將建立氣候變化聯合工作組，可說取得一定程度的進展。

其他還包括了雙方外交領事人員的疫苗接種與活動，人員往來正常化，以及針對多項領域與區域安全議題保持和加強溝通協調等。

正如布林肯3月初發表首場外交政策演說時所言，中國固然為美國本世紀面臨的最大地緣政治考驗，但是美國與中國的關係，該競爭時要競爭，可合作時合作，如果一定要對抗就對抗。也就是既聯合又鬥爭，但並非搞零和式對抗。

儘管美中戰略競爭今後仍將持續，但因雙方在某些領域互有需要，彼此又維持著對話渠道，不僅有助於避免誤判，亦有利於雙邊關係的戰略穩定。而值此全球戰略格局出現變化的重要時刻，台灣除了要冷靜觀察、沉著應對，更需擬妥應對方策，並慎思台灣最大利益之所在。

只不過，北京當局捨近而求遠，派出高人到冰天雪地的阿拉斯加和洋人談台灣，卻坐視兩岸關係融合發展持續被4個字卡脖子，這算不算台海問題國際化，又算不算某種形式的「親美遠台」呢？

（作者為兩岸政策協會祕書長）