政治照片發布，連背景都有擺設的意義。台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯，兩位女士在身後兩張《仕女圖》國畫的陪襯下，笑盈盈的展示著一份原本通常概念屬於是「男人們的戰書」：《台美海巡合作瞭解備忘錄》。

這份「海巡合作備忘錄」，顯然是以一種刻意故做含蓄的政治語法，大舉推進美國軍艦今後「航行」或「介入」台灣領海的合理性；實質上以這種「海巡」合作之名，往後也能擴大解釋甚至讓美國軍機巡曳台灣海域領空。據此舉目之遙，台美聯合軍防幾乎只剩「美軍駐紮台灣」的最後實質環節而已了！

這幾乎顯示民進黨已經擺明：徹底放棄尋求「兩岸和平交流」的可能，轉投「美國武力支持」的路線。原本安居樂業的台灣，就此正在邁開大步，繼續加速靠近兩岸戰爭。

北京回應於此，台灣領域天空隔日在一天之內飛來20架次的各類偵察與武裝的大陸軍機，甚至遠達台東蘭嶼綠島近海。

這究竟「該當何患」？換做是南韓之於北韓、印度之於巴勒斯坦、以色列之於鄰近阿拉伯敵對國家，面對滿天敵機他們將對此作何反應？然而台灣基層大眾之中，又有多少人真正嚴肅看待，這些愈發趨近兩岸戰爭「歷史機緣點」的政治趨向，並且對此有所準備？

兩岸問題，原先耗費30多年來共同追求開放交流，一度也緩和甚至解決了台灣與中國大陸最複雜糾結的敵對狀態，蔡英文上台「一夕覆卵」。國民黨執政時，力求在「中、美」兩國間不落傾斜，面對兩方圖謀各有取捨，但如今民進黨執政就「國安、外交、兩岸」完全看不出政策平衡，只有向著美國彷彿「政治航道的徹底加速傾斜」！

特別是美國總統拜登執政之後，出乎意料非僅延續川普路線，甚至擴大了中美「冷戰對峙」的全球戰略布局。國務卿布林肯的國際出訪專注於區域軍事串聯，重新拉攏亞洲的日韓印度，更一路跨向原本潰散中的歐洲北約聯盟。

看似生嫩初上任的拜登執政團隊，至少在「中美對抗」內外腳步一致，尤其並未斬斷原有「台美軍事合作」多方推動的協商進度。

如今看來，蔡英文早前力捧暗助川普競選與拜登團隊的「嫌隙」，早已在中美抗衡的架構下瞬間一筆勾消。特別是美國國務院也開始有意無意，將「台灣、香港、新疆」三方的問題，正在串聯出某種「國際輿論」的包圍譴責路線，以加強中美抗衡的戰略合理性。

繼香港問題之後，新疆棉花問題最近正在大陸內部燃燒巨大的「仇美意識」，台灣問題將會隨之為此添上薪柴火勢？

更重要的是，蔡英文帶領下的民進黨執政，究竟在「國安、外交、兩岸」的連動關係中，政治決策有多少「避險思考」的精確考量？或者只是為了某些眼前當下的外交進度，未能掌握「台灣島內局勢」之外同樣重要的「國際競爭局勢、大陸內部局勢」三方所動盪構築的「兩岸關係」？

蕭美琴和她身後的仕女圖，難免顯示了一種「女人談笑用兵」的性別謬論。滿天來犯的敵機，在民進黨執政的視角中彷彿「繞指柔」，表達的是一種「沒事、繼續安居樂業」的撫慰？或者是未來兩岸戰爭一旦開打反思「台女不知亡國恨」的諷刺寫照？