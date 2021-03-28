文化部預定6月委託公視的「國際影音平台」，日前以限制性招標邀請公視投標，召開第一次審查會議進行書面審查，但公視因未根據標規設置獨立組織，營運國際影音平台、專款專用，書面審查未通過。

去年啟動的國際影音平台原本委託公視執行，卻因委託程序不完備引發爭議，遭質疑蔡政府黑手伸入公視。為平息爭議，文化部7月暫時終止委託。

近月以來，公視新聞部以包裹方式將相關內容結合後，以新聞夾評論的方式播出，對地方性新聞如市政、汙染、教育或有監督之聲，但對中央的環保、疫苗、農業、治安、公投議題，皆是以蔡政府和執政黨立委的發言為準，在野黨和民間僅出現畫面沒有聲音，以技巧的方式做到表面的平衡。

至於國際新聞，公視則從內湖看天下。日前美國眾議員聯名致函拜登總統，促與我洽簽自由貿易協定，報導只見院長率官員一致性發言，並採訪願意配合院長說法的學者，造成國人誤以為台美洽簽協定一蹴可幾。殊不知白宮每年收到數萬封國會議員的來函，更不知「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）仍原地踏步多年，遑論簽定BTA。

此外，公視選擇性報導中國大陸的貿易紛爭、維吾爾族、西藏、香港議題，播出新聞畫面後，僅選擇反中學者的立場，再擷取反中的檔案影音，慣以中方潰敗為暗示。

國人每年挹注公視預算10億元，蔡政府上台後另追加製作費20億元，已是國內最大的影音平台，擁有最多的資源，但話語權、製作權、分配權集中於少數人，國人任其坐大，竟無從警覺它的量變到質變。

公視原為服務大眾的傳播制度，公共利益並非政令宣導，不得歪曲或隱飾事實，不得以暗示方法影響國人的判斷。然現今公視製播新聞及政論節目的立場向蔡政府傾斜，絕非創建公視的初衷，有識者宜亡羊補牢。

今年國際影音平台增加10億元，公視成為吸納40億元的龐大機構，儼然是台灣的傳媒巨獸，豈能視而不見？蔡政府的說法是，國際影音平台製作英文網路影音及節目，對國際介紹台灣，內容製作由公視決定。此一說法看似尊重公視自主，但值得顧慮的是，萬一平台的內容混同於公視、國內的傳媒和網路運用，蔡政府明目張膽地再將數十億元的大外宣做大內宣使用，其後患無窮。

為防微杜漸，我國應比照歐美國家，修正《公視法》，禁止國際影音平台內容再轉內銷傳播。否則對比大陸的央視，蔡政府也只是五十步笑百步罷了。（作者為前新聞局廣播電視處副處長）