台電核四廠最後一批燃料棒於28日凌晨外運，行政院長蘇貞昌說，現在還有人倡議重啟核四「真的不可思議」。其實，真正不可思議的是民進黨無視公投的惡劣行為。

核四燃料棒全部送走，重啟核四似乎更不可能了。蘇貞昌在回答此問題時說，日本福島核災已發生10年，目前還有許多居民無法回家，令人怵目驚心，卻看到還有人倡議要重啟核四，真的不可思議。

如果蘇貞昌這番話正確無誤，意思就是說看到福島核災的後果，核電都不該使用了，那全球「不可思議」的國家實在太多了，而且許多歐美先進國家全部都是，因為這些國家「竟然」還在使用核電，甚至增建核電廠，舊的核電廠也紛紛延役。

法國是「最不可思議」的國家，其供電7成來自核電；英國同樣「不可思議」，因為英國還在增建核電廠；甚至蔡政府亦步亦趨追隨的美國，核電占比也是2成，歐美國家也讓到期的核電廠延役。這代表的是，雖然有福島事件，但歐美國家未陷入不理性的反核情緒中，對核電的安全亦有信心。

真正不可思議的是民進黨政府，鼓吹公投多年，但對以核養綠公投通過卻視若無物、繼續推其廢核政策；今年8月就有重啟核四公投，卻又在此之前送走所有燃料棒，儼然要讓廢核四再無回頭路。更不可思議的是，蔡政府用核災恐嚇民眾支持其廢核的手法，卻從來不談其能源政策造成空汙增加、民眾健康受損、電價高漲的龐大代價。