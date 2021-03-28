美國與中國最近在阿拉斯加舉行高峰會議，這是美國拜登政府上任，以及中國兩會之後，雙方第一次的高層會議。在公開會議上，雙方唇槍舌戰，火藥味十足 ，在國際會議非常罕見，雙方可說是互有盤算。

美國以地主身分對中國批評毫不留情，除了表達對中國各項政策不滿外，也宣示拜登新政府對中國政策不會改變，也順應美國目前抗中的主流民意，並且舒緩國內部分對拜登中國立場軟弱的質疑。

至於中國對於美國回應更是強硬，除了警告美國在若干問題，例如香港、新疆及台灣上，不可跨越中國紅線外；中方代表更用了許多非外交辭令的言語批評美國，甚至還講出「中國人不吃這一套」，「中國吃洋人苦頭還少嗎？」的直白言論。目的不外是對國內展現中國不受外國威脅，而且在中國官媒的推波助瀾下，有效激發了民族主義。

在公開會議交手之後，雙方進行閉門會議，但並未發表聯合聲明，顯示並非是一成功的會議。不過美中兩國雖然在會議上幾乎翻臉，但也並未完全破局。例如在阿拉斯加會議之後，美國與中國就農業議題上舉行視訊會議，討論未來如何增加雙邊貿易及促進合作的議題。農業貿易較不涉及供應鏈，更與高科技無關，而是以供需關係為主，雙方只是各取所需。但是在美中貿易戰中農業產品成為雙方加徵關稅的籌碼，加強農業貿易也成為美中第一階段貿易協議的重點；雖然目前美方並沒有解除對中國懲罰性關稅的打算，不過農業產品有可能是未來一個突破口。

拜登總統在競選期間，即指責川普對中國經貿政策損人不利己，主張上任後必需要重新定位。例如在2月即簽署行政命令，要求分2階段，就重點產業研析美國供應鏈的概況。重點包括美國本土產能、供應鏈之脆弱環節、因應各類風險之能力，目的在於提升重要供應鏈的韌性及安全，以避免受制於人，其中當然是以中國為主要目標。

而美國在盤點國內供應鏈同時，拜登政府也延續川普政策，在國際結合盟國組成供應鏈聯盟；更與盟國進行外交及軍事合作來防堵中國。

美中關係的發展也受到其他因素影響。例如過去對制衡中國與美國立埸不盡相同的歐盟，最近因新疆人權問題制裁中國，瑞典品牌H&M拒用「新疆棉」，引發中國民間抵制，也波及美國商品。此事件也影響中歐投資協定進展，不但使中歐對抗全面升溫，也使中美關係又增變數。

拜登在近日又突然指責俄羅斯普丁總理為「殺手」，美俄關係急轉直下；隨即中俄外長發佈聯合聲明，表明反對美國霸權，並將聯合對抗以美國為首的西方世界，使得未來的國際關係走向集團對抗，而更加詭譎多變。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）