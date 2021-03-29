如此，結合生產、銷售的創業、展業模式，所構成的一幅經濟動力圈，正在中國大陸開展著；放眼世界，除了中國大陸，沒出現第二個國家。

綜合來說，完備新基礎建設就是：

1.什麼東西都做得出來｜龐大的製造業實力，完整產業鏈做後盾。

2.什麼東西都可以賣得出去｜強大的電商平台為基礎。

3.什麼東西都能送得出去｜發達且廉價的物流體系。

4.什麼東西都能送達最終端｜再偏遠也能村村通馬路。

這樣完備的新基礎建設，讓每一個築夢者都有機會逐夢、圓夢。

三、陸續會出現中國製造的世界級品牌

相當多台灣人的心目中，「中國製」是低端劣質品的代名詞。在台灣商場購物，多少商家願意公開標示中國製？能不提絕不提；在市場地攤小販總是叫賣著「台灣製、韓國貨、不是大陸貨」。實況又如何？

以大家熟悉的歐洲高端品牌車廠如賓士、BMW、AUDI、JAGUAR、RANGE、ROVER、VOLVO……都在大陸與中方合資生產，供貨大陸，更外銷全球各地，當然也包含台灣。完全自主的本土汽車品牌，如吉利、比亞迪、傳騏……，則物美價廉，品質、外型已非昔日吳下阿蒙了。還有高端代表國家形象的紅旗。

一個能自主研發製造高鐵的國家，其產出品質，也必具有一定的國際水準。一個完備新基礎建設的商業體系，也一定能生產國際同步水平的產品。評價大陸產品，如金字塔一般，從底端到尖端，不能再一概而論了，因為一刀切會失真的。

十四億正在成長的超大消費市場，絕對有能力支撐本土的品牌，並逐漸累積實力，提高品質精益求精；先在國內市場與國際品牌競爭，再走出國門到國際，與全球品牌競爭，角逐全球市場。

如今的中國產品，以「中國紅利」加上完備新基礎建設，如華為手機、海爾電器、大疆無人機、中國李寧、小米產品……已一一浮上世界舞台。不久之後，世界最重要賽事的看板，將會不斷出現中國品牌。這對台灣的企業家，具有無比的吸引力，年輕人要創業，更是千載難逢的時機。

以羅先生在會中引用福特汽車創辦人，亨利福特的話，為本段的註語，大家相互勉勵：「我們已取得進步，但與未來相比，我們今天擁有的這一切，都將微不足道。」

四、產業外移，不是力量的流失，而是產業能量、網路的外溢

這是全新的觀念，不擔心產業的外移，換個角度，視為力量的擴張。是創造、製造、供應鏈網路的外溢，外「移」、外「溢」，一字之差，天壤之別。如往昔訓練活動結束時，我們常說，離別不是力量的分散，而是力量的擴散，「分」、「擴」一字之別，心態完全不一樣。

台灣的政客，天天擔心產業外移，產業空洞化。川普也說，要美國企業回國，創造就業機會。

大陸專研產業外移的學界，研究結果，以家具產業外移越南生產為例。設計核心和銷售業務在廣州，夾板在山東、皮革在江蘇、海綿在廣東，最後完成在越南。

以大陸龐大的生產規模，建立的供應鏈，才能取得比在國外（如越南）設廠，更物美價廉的原物料。外移越南，不是上下游線性的移動，而是生產網路外溢的延伸。

越南國家經濟報告總編輯，阮德成先生接受訪問，「越南產業政策為何？」他回答：「越南不需要產業政策，因為我們有廣州（中國）。」越南將自己的產業政策與中國聯動，視為大陸製造鏈、產業鏈的一環，以此帶動發展越南的經濟。

緊鄰中國大陸的越南如此設想，與大陸同文同種的台灣，應以何觀點來選擇產業的西進和南向？其實企業家既聰明又務實，不需政府指指點點，下指導棋。只要不以政治理由，訂下條條框框的限制，他們就會自尋出路，自創榮景。（待續）