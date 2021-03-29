很高興參加「中華兒女文史科技體驗營」的廣東團行程，早在參加說明會就無比期待，此行可以參訪廣東的歷史與科技的發展兩種面向。

到訪中山先生故居，我們首先向中山先生銅像鞠躬致敬。禮成後，開始參觀中山先生的成長環境。故居是由中山先生的兄長孫眉在美國檀香山匯款支助，再由中山先生設計。其外觀具有西方古典建築風格，內部結構的陳設與當地民居相仿，有中西合璧之特色。以前在教科書上讀的中山先生的出生地是「香山縣翠亨村」，沒想到有幸真的來到翠亨村走一遭。

黃花崗上浩氣長存

中山先生童年曾受太平天國的影響而有革命思想，這個地點可以是說改變中國的起點。 說到革命，就不能不提及黃花崗七十二烈士，初到大門口，就看到「浩氣長存」四個大字豎立在大門上，一整排整齊且有規律的樹木矗立兩旁，走在其中，可以感受到莊嚴肅穆的氣氛，盡頭就是七十二烈士墓，是為了紀念三二九起義，犧牲的七十二烈士而建造的墓園。到了墓前，由郁主席率領全團團員向烈士們鞠躬致意，並繞行墓園一圈。

剛完工通車不久的港珠澳大橋是連接香港大嶼山、澳門和廣東珠海的大型跨海通道。是建設「粵港澳大灣區」計畫的重要一環，現為世界最長的沉管隧道以及世界跨海距離最長的橋隧組合公路。雖然我們只能看到橋體其中的一部分，但能親眼目睹如此偉大的世界級工程，還是由衷的佩服。而「粵港澳大灣區」的規畫興建，就是要讓這個灣區發展成世界級的灣區經濟區。

科技水平精緻細膩

剛踏入深圳，就看到高樓大廈林立，有序的展現出城市風貌。「三天蓋一層樓」的「深圳速度」也說明了此地的快速發展。我們在深圳看到了很多當地的創業育成中心，無數有創新與實力的小團隊，都在這裡與育成中心攜手合作，成長成明日的獨角獸企業。

「大族激光」就是一間家高科技公司，主力產品是雷射加工與雷射切割設備，廠商當場也展示雷射標籤技術等示範，其工藝水平讓參訪的我們嘖嘖稱奇。柔宇科技與我們的生活息息相關，這家公司開發柔性顯示螢幕與柔性感應器。我們當場試用該公司的產品，可折疊的手機，輕薄與顯示的細膩程度令人印象深刻。

八天的行程，讓我們了解到廣州的過去、現在以及未來，就像是坐上了時光機一樣，變化只在一瞬間。這八天，我們造訪了七個城市，也理解到大陸改革開放四十年的飛躍進步，我深深感到：任何事情必須努力向前，不能等待，維持現狀就等著被超越、被淘汰。

感謝郁主席這八天不辭辛勞帶領我們，也謝謝繆理事長與隨團的兩位老師悉心照顧，也要感謝廣東各級領導的熱情招待與照顧，讓這八天畫下圓滿的句點。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供