台灣與美國於3月26日簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，這是美國總統拜登就任後，台美簽署的首份外交文件，既是針對中國大陸實施海警法後可能引發動武危機，也凸顯台灣在印太戰略當中的重要性。

中國大陸自2月1日起實施海警法後，從東海到南海引發區域國家緊張，過去常發生的海事糾紛極有可能進一步爆發衝突，日本政府對於尖閣諸島（釣魚台）事態升高表達嚴重抗議，聲明不排除動武。台灣政府海巡署與海軍陸戰隊3月1日在東沙島，以及3月23日在南沙的太平島兩度執行實彈演習，3月26日台美雙方簽署海巡合作備忘錄，預示未來台海可能發生武力對峙的應變。

台灣《海岸巡防法》與中國大陸《海警法》同樣是對於所管轄海域違規違法或人道救援事件，提供動武權力，以維護主權。海岸防衛隊被視為「第二海軍」，在平時執法是可以避免海軍介入導致兩國開戰的緩衝機制；在戰時也可與海軍協同作戰任務。

不過，台灣與大陸、日本都有經濟海域重疊問題，迭有漁權糾紛、查緝走私不法的執法權宜，台灣外交部、海巡署與美國AIT簽署合作備忘錄，是不是會演練有朝一日台海發生武力對峙情境下的應變機制？還在等待春暖花開的陸委會，是否也該快馬加一鞭地恢復兩岸熱線機制？