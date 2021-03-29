國民黨雖然顢頇、固陋，但卻有一個優點，那就是永遠抱持著重新執政的夢想，無論外在的情勢如何惡劣，內在的紛擾如何激烈，都還是信心滿滿，認為只要堅持夢想，有朝一日，定然可以再造舊日榮光，重返執政之路。因此，從黨主席而下，到所謂的中常委、各部門的主管，成天就浸泡在這樣的一個夢想中，大作其夢，就如同在小小的浴缸當中，而自以為風馳浪掣起來，可以完成大海航行的事業。至於要如何才能執政，卻是一籌莫展，因循茍且，提不出半個像樣的論述及作為。

國民黨目前的弱點，一望即知，兩岸關係的定位，是最讓人難以信服的，而民進黨也只要祭出「反中」的法寶，就能輕易將國民黨打趴在地上，再如何也翻不了身。以此可以想見，國民黨負責大陸事務部的主管，該是如何的重要。

可是負責大陸事務的主管，對「九二共識」究竟該如何「與時俱進」，朝哪個方向發展，竟說出「等重返執政之後」再依情勢判斷的夢囈。

「九二共識」究竟實質內涵如何？在民進黨極盡其抹黑、抹紅的能事下，連國民黨自身都舉棋不定起來，更何況是一般民眾？當務之急，豈非是重新釐清、再作定位？否則就索性另外尋求一個可以取代的論述，也未嘗不可。不此之圖，而仍夢想著不知猴年馬月才能完成的「重返執政」夢想，豈不是要笑掉人家大牙？

長此以往，國民黨大概真的只能將浴缸想像成船艦，在自家浴室裡玩玩水、弄弄泡沫了。