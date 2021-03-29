歐美國家自爆發新冠肺炎疫情後，不斷傳出對亞裔的攻擊事件，尤其右派媒體與政客，不斷用「中國病毒」、「武功流感」來稱呼COVID-19，完全不理會世衛組織的正名，更強化了對亞裔的歧視。

美國這類攻擊事件，並沒有因川普下台、拜登宣告禁用而減少。最近因為亞特蘭大槍擊事件八名受害者有六名亞裔女性，終於引起亞裔社區的怒火，紛紛組織示威活動。

發生在歐美許多國家對於亞裔攻擊的受害者中，其實不完全是華裔，許多東南亞、韓裔、日裔人士都受到語言甚至肢體的傷害，這次示威活動，因而出現亞裔社區空前團結的難得現象。

海外許多台灣人因為兩岸政治因素，刻意與大陸人劃清界線，也和國內政治人物與媒體一樣使用中國病毒、武漢肺炎而不以為意，殊不知在無形中默許了當地社會對亞裔歧視的蔓延，也將自己置入險境。

絕大部分老外無法區分亞裔面孔，外交部雖然把台灣的字眼放得大大的，但護照不會長在臉上，甚至跟護照完全無關。台灣部分政客與媒體，外交部官網至今都還在使用武漢肺炎，是不是也該改口了。