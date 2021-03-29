全美約60個城市27日舉行反對仇視亞裔集會，洛杉磯數百名亞裔在韓國城示威，參與遊行的台灣僑民說，卅年來第一次看到亞裔如此團結。

全美各大城市發起「黑人的命也是命」示威抗議時，許多亞裔人士也挺身而出，參與示威抗議的行列。許多旅居美國多年的台灣友人，也紛紛將臉書或其他社群媒體的頭像，加註「Black Lives Matter」字樣，以示支持黑人反歧視的維權運動。

然而，細看各家媒體曝光的照片和視頻，幾乎看不到黑人朋友參與「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)的示威抗議。是我眼拙，瀏覽的媒體不夠多？還是美國主流媒體也不太重視反歧視亞裔的運動？

我們是有理由做這樣的懷疑。至少，我們都還記得，當年林書豪在紐約尼克隊演出「林來瘋」時，就曾經飽受黑人球星的歧視和言語霸凌。這當中，也包括去年因直升機失事去世的黑人球星柯比・布萊恩。直到最近，林書豪都還「作證」說，NBA和球場上還有人就跟著川普稱呼他「中國病毒」。

美國的種族歧視由來已久，白人至上主義的氾濫，使得美國種族歧視問題，已經成為美國民主政治基因的一部分，甚至成為美國干預他國、霸凌非西方國家的「原始動力」。

正因白人至上主義，所以，美國覺得他們的政治制度、經濟制度、人權、個人自由等都是最優秀的；他們一方面歧視非白族國，又覺得非白族國必須接納美式的民主，一方面又矛盾地認為非白族國沒有資格享受美式民主，也沒有資格奮發崛起與美國平起平坐。這正是美國國際霸權主義的根本，完全無解。

弔詭的是，種族歧視也往往和既得利益、階級意識連結在一起。所以，白人歧視黑人，黑人暴富後，歧視貧窮的黑人和其他膚色的種族，就像小飛俠歧視林書豪。歐普拉可以訪問梅根大談英國皇室的種族歧視問題，可迄今為止，沒見她用她的影響力支持反歧視亞裔的運動，也不見蜜雪兒歐巴馬挺身而出呢！

消弭種族歧視？難於上青天！