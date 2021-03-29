國民黨前主席洪秀柱邀請所有黨主席參選人交鋒兩岸論述。代表黨主席江啟臣出席的大陸事務部主任左正東稱，「執政後，再討論九二共識」，顛覆了國民黨的傳統觀點，在台海動盪時刻，值得深究。

兩岸路線成國民黨負債

討論國民黨的兩岸論述，必須先分析民進黨的仇中操作。民進黨的邏輯很簡單：北京想要統一，又比較喜歡國民黨，就代表國民黨有助於統一；台灣人民不想要統一，就應該拒絕國民黨。

民進黨的這個邏輯對擔憂統一的人，是有說服力的。江啟臣在剛上任黨主席時，曾苦笑反問：「北京有比較喜歡國民黨嗎？那為什麼選舉時都在幫民進黨？」指的是每當北京批評民進黨，就等於是幫助了民進黨的選情；反面推論，「與北京關係良好」，成為了國民黨的競選負債。

江啟臣就任黨主席時，中共罕見不發賀電；江啟臣勇於對香港議題表達立場，乃至於對外媒表示「中國大陸是台灣的最大威脅」，引起軒然大波，對岸官網一度有評論文章指江啟臣「太把自己當根蔥」。

與中共關係的降調，江啟臣並不在乎，或者就是他想洗刷國民黨「親共賣台」汙名的布局。「執政後再談九二共識如何與時俱進」更是把話講白了，江啟臣壓根就認為，國民黨不需要跟北京有共識，一但有共識，就會被民進黨戴上「中共同路人」的大帽子。

江啟臣身為最大在野黨的主席，肩負的選舉壓力可以理解。但就算只談選舉，這樣的兩岸路線還是有需要釐清之處。

依據媒體民調，民眾支持國民黨提出的反萊豬公投案，但並沒有改變對國民黨、民進黨的政黨認同度。兩岸是台灣很多議題的上位價值，江啟臣想藉由國民黨的兩岸路線模糊化、空洞化，讓未來的選舉主軸聚焦在如藻礁、萊豬等內政議題上，這是否能夠成功？

江啟臣說，「國民黨兩岸政策的本質就是和平、繁榮」，但和平、繁榮只能說是兩岸路線的效果，而非路線本身。江啟臣不具體解釋兩岸路線，選民要怎麼知道，國民黨能讓台灣和平、繁榮，而民進黨不行？

江啟臣曾說民進黨是「親美反中」，而國民黨是「親美和陸」，但拿民進黨的操作套進來，為什麼北京要跟國民黨「和」，是不是因為國民黨有助於統一？除非江啟臣連「和陸」也不要了，否則逃不開民進黨的質疑。

和平與民主自由公約數

國民黨想一方面跟北京保持距離，卻又要同時享有「和平」的政策紅利，這是說不通的。追本溯源，國民黨必須面對一個問句：「為什麼台灣人民應該選擇一個與北京友善的政黨？」

民進黨執政5年，台灣對大陸出口一再升高，說實在，北京並沒有以經逼政，也沒有因為民進黨執政而放棄和平，因此民進黨可以理直氣壯反問，「兩岸關係不佳」怎麼了，台灣有不和平、不繁榮嗎？

這是民進黨早準備好的選舉話術：「如果中共是好的，就不會因為民進黨而報復台灣人民；如果報復台灣人民，就代表中共是壞的，就該支持與中共對立的民進黨。」

民進黨以為這樣的話術可讓仇中立於不敗之地，卻忘了反過來說，這也就是：「中共沒有報復台灣人民，代表中共是好的；如果中共是壞的，那民進黨就會讓台灣遭到報復。」

即使是在兩岸關係陷入僵局的此刻，大陸國家主席習近平在福建講話，依然強調「以通促融、以惠促融、以情促融」，壓制大陸內部要求武統的聲浪，在在證明北京在乎台灣人民的福祉，中國共產黨與台灣人民有著共同的利益。

北京以統一為目標，台灣人民卻對統一有著很深的疑慮，兩者如何取得「最大公約數」，是追求改善兩岸關係的國民黨取得台灣人民信任的關鍵因素。

北京要「和平統一」，台灣人民要「和平的維持現狀」，「和平」是台灣所有選項的前提。而要繼續維繫兩岸當前的和平，台灣就應該給予北京「說服」的機會，而北京也要和台灣人說清楚，讓台灣人相信，統一對台灣最有利，並且尊重台灣人民「選擇」的空間，這是北京的「和平統一」與台灣「民主自由」的公約數。

台灣人民有權利認識真正的共產黨，兩岸共同討論彼此能接受的統一步驟與模式，然後由兩岸人民做最後的決定，這才能確保兩岸之間的長久和平。

逃避不會讓國民黨重新掌握人心，進取的兩岸策略才有可能，這是民進黨做不到，而國民黨可以做到的。