帛琉總統惠恕仁28日訪台，啟動台帛旅遊泡泡，面對邊境解封，衛福部長陳時中強調本於「眼見為實」，必須靠著穩定的PCR、抗體檢驗通過才能縮短檢疫天數。讓人好奇的是，連自美入境122天都算是境外移入案例，所謂檢測科學數據也未必眼見為實。

陳時中最近分身乏術，上周和蘇揆搶打全台第一針，當下除了覺得手臂痛痛的，當晚還發燒，只是第一線醫護人員似乎不太領情，施打AZ疫苗首周竟不到萬人接種，顯然這一針並沒有發揮起頭效用。

儘管如此，行銷高手陳時中還是不忘上媒體曝光，大談疫苗與疫情，對於立法院衛環委員會成立疫苗採購調閱專案小組，陳直言都簽約了，反悔也來不及，讓人更加懷疑台灣「買貴」了。他也畫出大餅說，政府正著手討論放寬邊境管制；一向防疫仇中的他，更說出政府擬承認大陸疫苗。

陳時中態度大轉變，被解讀是在新國安團隊成立後，蔡政府對大陸釋放善意，陳時中順時鐘而行，所以逕由陸委會主委邱太三宣布恢復中國商務人士來台從事商務履約的申請，一改過去中央流行疫情指揮中心在「小明」來台等議題上一把抓的作法。

只是話說不到48小時，面對邊境何時解封問題，他又提出「還是要本於眼見為實」的說法。至於承認大陸疫苗一事，解釋成沒有承不承認問題，而是不排斥，陳時中一再用政治考量，卻模糊了問題焦點。

不管陳時中對大陸疫苗態度的轉變是否言不由衷，邊境解封關鍵仍在疫苗護照，以目前國外採購疫苗的到貨率、施打率以及選擇率均「三低」之下，如何積極作為達到國內群體免疫才是當務之急。換言之，在政府大內宣混淆疫苗採購黑箱的視聽之下，耳聽未必為虛，眼見也未必為實呀！