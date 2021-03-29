轉型正義無法迴避兩個事實。一：威權時代的課本說蔣公從小看魚逆水上游；現在的歷史課本介紹中日和約時去脈絡化，以凸顯台灣地位未定論。不管有沒有轉型正義，歷史總是有權者的書寫，轉型正義工程免不了國家機器介入。二：不同的社會群體對於國族未來有各自的想像，在當今認同政治下，統獨看似對立，實則是同樣意識形態下的孿生子。

合理的台灣政治，應該有聲音，主張歷史不該有課本，當一方指控的恐怖分子是另一方崇敬的烈士時，國家機器不要參與歷史的書寫。當統獨都自以為是正義的一方時，台灣政壇應該有喘息的呼聲，台灣人，有不愛國的自由，管他叫做中華民國或台灣國。

我旁聽促轉會的活動，有學者剖膽瀝血研究時代的苦難，擔心前人的事蹟無法眾所周知，但我的立場不一樣，我認為，受害者無辜，但不等於聖賢，其中有剝削農工者；台灣人並非人人本質賢良，相互告密陷害者不少；當加害者混雜了本省地主、本省官員與外省官員時，個別受害者慘況所積累成的時代苦難，可以化約為一個族群的集體傷痕？進而號召台灣人出頭天，成為建立台灣國族的合理性基礎？

學界、政界菁英有願景，有人冀望於中華民族復興，有的期盼台灣為正常國家，我總擔心，人民的幸福被這些偉大的理想所損傷。我的轉型正義願景很卑微，一：從台灣社會較有共識的部分做起；二：國家機器介入轉型正義時，遵守法治原則，不要犯法；三：相關機關是讓各類聲音辯論的平台，而不是跳入戰局、參與攪和。

例如以前常見刑求，老刑警迅速破案的方法，受害者可以快速得償損失，正義彰顯。警察們心理知道刑求犯法，可以做不可以說，心中不以為非。轉型正義若是形塑社會共識的過程，就讓官民咸認知，刑求就是不對，正義的目標不能合理化非法的手段。

就用這點卑微的理想，檢視轉型正義的各機關。促轉會的張天欽東廠案，不可饒恕，但恐怖的是，行政院饒恕了。行政院發言人公開說，張天欽言論屬個人行為，是單獨個案。若她說中壢事件只是個案，不代表當時選舉有舞弊，黨外支持者豈不譁變。行政院的調查報告結論：「思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力」，含糊地幫張天欽脫罪，真正的癥結是有權者企圖濫用公權力，涉及民進黨整體政府文化。張天欽的作法與威權時代的官員並無差別，豈止輕率，是以權力為後盾，發動鎮壓，要求文官配合。

行政院的調查報告延續促轉會的內部調查論調，用合議制來規避促轉會的機關責任。促轉會說：「所有會內決策，均需提交委員會審慎討論、決議通過後，方可執行。」睜眼說瞎話，此刻正發生的葉虹靈副主委凌駕主委、主導會務，正說明所謂委員制多是形式，待過公部門者都知道。促轉會拿門面話搪塞，豈是真心面對問題。何況，當東廠、做壞事，方法千百種，何需經過委員決議。職司轉型正義的促轉會如此掩飾，如何面對轉型正義的最卑微要求：程序正義。

促轉會的成立違反了中央行政機關組織基準法及行政院組織法規定，民進黨藉著通過促轉條例，創立了促轉會，類似蔣介石規避憲法另立動員戡亂臨時條款，得以連選連任。如此突破既有法律的創設，促轉會更當小心翼翼，嚴守促轉條例裡獨立機關的定位，但促轉會主委卻也犯法。相較於促轉會新聞稿的中立語言，主委曾說國民黨「一個過去手染無數鮮血的政黨」。我可以罵國民黨手染鮮血，因為我是百姓；邱太三也可以如此罵，他是陸委會主委，可以罵反對黨，但促轉會主委不可以攪進政治辯論，因為她是獨立機關首長，不得接受民進黨高層指揮，她的責任是創建平台，讓大眾一起來罵國民黨或民進黨，而不是自己跳出來罵。

自我掩飾的機關，逾越獨立機關法律分寸的主委，應該每年在東廠事件日，舉辦紀念會，自我憑弔，這不就是轉型正義應該做的事？提醒社會，過去可以的，現在不可以，否則就打掉重練。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）