新冠疫情的衝擊，將改變全世界政府的角色定位嗎？從搶口罩到搶疫苗，從貨幣寬鬆到全球供應鏈重組，「政府」的角色正在被重新改寫，台灣在成為全球防疫模範生之後，下一步將走到哪裡？

2008年金融危機後，外界普遍認為為了回復經濟成長，需要做的就是削減公共支出來減少政府赤字。但2020年薪冠疫情衝擊下，各國要是沒有政府的強力介入，別說復甦不可能，連救災都有困難。於是小政府與大政府的爭議再起！

倫敦大學學院創新經濟學與公共價值教授，同時也是英國社會科學院與義大利國家科學院特選院士的瑪里亞娜‧馬祖卡托博士，寫了《打造創業型國家：破除公私部門各種迷思，重新定位政府角色》一書，強調重新定位政府角色，才是經濟動盪時代中唯一的解方。這是她繼《萬物的價值》一書，奠定商業經濟學大師的代表作！

自由派的經濟學者會認為政府不該「挑選贏家」或是排擠「民間投資」，政府應無為而治。但這種思維造成公務員愈來愈官僚化，公務員覺得自己身上的責任愈少愈好。鼓勵政府將許多職能外包給私部門，對外聲稱是要提升效率，但是數據顯示，多數非但沒有達成，甚至會掏空公家機關的自信、失去合作與迎接未來世界遽變的因應能力。這在氣候變遷、人口老化等議題上都已是如此。

馬祖卡托提出了幾個迷思：金融危機的成因，是私債而非公債，政府不管之餘還是要出手解除危機。國家角色真的愈小愈好嗎？最好不要去干預市場？但新冠疫情下更證明國家角色要大，不是小；要增加、不是減少。再者普遍認為政府沒有創造價值的能力？只會在市場失靈時出手干預，甚至被視為價?創造的阻礙？但經濟成長必需靠公部門投資在教育、研究與科技進步上，是不爭的事實。我們日常生活中息息相關的衛星定位、網際網路、奈米科技、新藥研發、生物科技、潔淨能源，皆是政府出資出力才有的成果。

但是大政府主張也有其危險的陷阱。台灣過去的經濟起飛，固然有技職教育與投資抵稅相支撐，但主要是民間企業的活力造成。美國川普式的大政府作為，是以打擊別國為標靶，在國內投資建設上所做不多。中國的大政府是把出頭的鏟除，以經濟成長率目標硬拉，決定成長值造成虛胖危機。想想現在的台灣，台積電是護國神山、是影響股市大盤的關鍵，張忠謀在技術投資與商業模式定位的前瞻領先全球，但也半被迫須赴美日投資設廠。其他台灣傳產加工業基地多在外，南向政策後我國依賴大陸的出口反而成長，台灣可以走向全世界的服務業態還是珍珠粉圓、沒有大型門市或連鎖，鳳梨香蕉出口還是要仰賴中國鼻息，不要核電要風電要天然氣發電，卻要犧牲人民的肺與寶島的藻礁。

台灣能不能再一次把格局放大！從危機意識形態到創新勞動力的分工，把科技、創新與成長連在一起，成就一個創業型的國家政府，不論是帶頭向前衝或從旁推一把，引領創新潮流的新角色。讓國家是勇敢的投資者、勇於挑戰的冒險者，也是積極開拓的創新者。從此來看，蘇貞昌比張忠謀真的是差太多了。(作者為台北市出版公會理事長)