媒體報導，台灣的金鑽鳳梨在農委會主委陳吉仲的大力協助下，成功地外銷了2公噸去澳洲。此一消息令人振奮，陳主委為了搶救鳳梨農，果然不負眾望。

據悉，這2公噸的鳳梨是空運至澳洲。由於運費昂貴，所以農委會每公斤補助新台幣105元。2公噸的鳳梨，單是運費補助就要新台幣10萬5000元。據當地僑胞透露，為了反映成本，這批鳳梨一顆就要價澳幣20元，折合台幣約430元。而在當地超市鳳梨一顆約在澳幣2到6元之間。所以陳主委外銷到澳洲的鳳梨，是當地價格的10倍，真的是「金鑽」鳳梨。

有評論指出，陳主委外銷這批鳳梨，是為了替蔡總統扳回去年沒有生鮮鳳梨銷往澳洲的顏面。此言一出，真的令人目瞪口呆。陳主委費了九牛二虎之力，不惜血本，違反市場規則硬銷澳洲，原來只是為了蔡總統的面子。農委會的預算原來是這樣用的！

陳吉仲從1450風波開始，就是大內宣高手，萊豬問題、藻礁問題，為了護航蔡政府前言不對後語，出賣專業不遺餘力。鳳梨事件之後更是荒腔走板，搞半天出口澳洲還是撒大錢搞大內宣，納稅人的血汗錢不是讓政府亂用的。只會撒錢的農委會主委，誰不會做？