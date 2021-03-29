中央流行疫情指揮官陳時中最近彷佛吃了「大力丸」加「誠實豆沙包」，竟然一連說了3個大白話，除了明白點出蔡政府疫苗採購的困境，也預告了疫苗政策可能不得不出現轉彎；同時，外界也因此窺見陳時中隱藏內心的慌張、甚至委屈。

陳時中29日在立法院面對國民黨立委陳玉珍質詢，疫苗採購是否有感受到來自包括大陸在內的壓力時，他苦笑回應「確實有」。

以蔡政府官員習慣性甩鍋給他人的風格來說，陳時中如此回應並不令人意外，稀奇的是，藍委問的是「有沒有承受『不當』壓力」，他竟然表示很難說這些壓力是「當」還是「不當」。

先前陳時中多次明示暗示，對岸給了台灣疫苗採購很多壓力，甚至他還曾因此險些情緒失控，現在竟緩頰說其實也不是什麼不當壓力。是什麼原因讓這位反中大將，如今一副佛心來著的模樣？

陳時中對大陸的惡意趨緩，更可從他對大陸疫苗態度丕變看得出來。向來嚴拒陸製疫苗、甚至充滿負面評價的他，日前竟然表示「中國疫苗不再是完全的拒絕往來戶」。換言之，如有必要，疫情指揮中心也不排除會使用大陸的疫苗。

有人認為這是陳時中對大陸釋出善意，不過，從現實的角度來說，疫苗採購四處碰壁的指揮中心，還有多少能耐和空間，可以一再對陸製疫苗拿翹？再說，大陸已決定對台商免費施打疫苗，該如何處理已經接種大陸疫苗台商回台的相關防疫措施，蔡政府勢必要預做規畫，未來還能一路抗拒到底嗎？

尤其是面對7月的東京奧運，陳時中恐怕更是「寶寶心裡苦，但寶寶不敢說」。目前台灣僅有的AZ疫苗因副作用大，相關人員接種的意願並不高，就算國手們接種了，但這批AZ疫苗的效期只有3個月，東奧開賽後還能管用嗎？如果疫苗過期了，台灣的選手們該怎麼辦？別忘了，國際奧委會已決定採購大陸疫苗供各國選手使用。

陳時中有關疫苗的第3個真心話，就是他終於承認，台灣採購輝瑞BNT疫苗有不小的困難，他甚至直言「完成簽約的可能性越來越小」。看來，有關疫苗採購的決策，陳時中已經扛不住了！透過三番兩次的「真心話大冒險」，他正發出SOS的求救訊號。

畢竟，雖然陳時中號稱是疫情「最高」指揮官，但眾所皆知，真正做決策的是他的那幾尊「背後靈」，包括連施打疫苗都不敢的總統蔡英文，以及接種後竟然「神奇的」沒有出現任何不良反應的行政院長蘇貞昌。

事實上，就疫苗的採購、研發製造等政策而言，陳時中所要面對的不僅僅是外部的困難，更有諸如傳說中的「吳姓立委」等民進黨內部的壓力，其中所涉及的利益糾葛之複雜，連前行政院長林全都應付不了、不得不在BNT一事上黯然退場，何況是小小的衛福部長？

然而，依陳時中順從聽話的性格，要他和盤托出內情，恐怕不是一件容易的事，外界只能期待「疫苗採購調閱小組」能夠發揮作用，認真調查台灣疫苗採購的真相，如有弊端就必須及時匡正，這樣台灣才有機會真正打贏防疫的下半場戰役。（作者為資深媒體人）