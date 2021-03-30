猶記得在小學二年級時，父親曾告知我們是漢室宗親。基於這份宗誼和血親之故，我開始大量研讀歷史上所有劉姓的皇帝和所屬朝代，不論是劉邦、劉秀所建立享國四百年的兩漢，力圖匡劉興漢但最終退居益州一隅的蜀漢劉備，掀起五胡亂華序幕的匈奴奇才劉淵，曾經北伐中原的南朝宋武帝劉裕，或五代十國的劉知遠，劉旻，劉隱，還是偽齊的劉豫，加上劉守光，劉黑闥，劉武周等短暫稱帝的割據政權等，我都能如數家珍般地娓娓道來，唯美中不足者乃是依舊不詳自身這支漢室支系的來龍去脈，尤其在當年兩岸隔離的肅殺年代間，更遑論回祖居地追本溯源，尋根探祖。但這一切並不影響我繼續對劉家歷史鑽研的傻勁。即便是將面臨升學考試壓頂，選擇理工類組的我還是我行我素，分心閱讀「雜書」，這也招致母親對我的不少批評和責難。

大一修讀中國通史課程時，任課教授要求各位同學追本溯源，必須繳交一份和家族歷史有關的期末報告。我有兩位分別來自台中東勢和桃園平鎮客家區的劉氏同學，分別攜帶了精裝的劉氏家譜到學校宿舍研讀，他們竟然同是出自蜀漢劉備次子劉永（注：長子為劉禪，小名阿斗）之脈，且為南宋時期，由寧化遷居廣東梅州興寧的開七公裔孫。此外，客家劉氏族譜內容之詳實令我咋舌！文中長少咸集，譜系分明，這也讓我暗自立誓，在有生之年的適當時機，我也要將我們的祖輩脈絡整理清楚，與族人分享。

一九九八年首次和父母親一同造訪湖南省瀏陽市永安鎮的老家，在閒聊間，我對劉家歷史的瞭解也讓多位堂伯印象深刻，他們允諾要尋找一些老譜資料供我參考，也冀望我能梳理我們劉氏源流的梗概。

二○○一年初，秉正伯父依約定寄送了從南宋到清朝光緒年間，前後跨度約七百年的多份修譜序，我真是喜出望外，這尋根的念想行有餘年，卻止於沒有可靠相關資料，這會兒可有了眉目。當時每天下班後，閉門練功研讀，不但買了范曄的《後漢書》和陳壽的《三國志》當作參考書，周末還前往北加州屋崙亞洲圖書館參考二十五史原著，並查閱中國古今地名對照，和歷朝歷代皇帝年號表等，儼然一付攻讀歷史學位之態勢。太座大人雖心有埋怨，指責我不務正業，但在我溫情謙卑地求饒下也網開一面。

雖說宋朝以後的文言文不致過於艱深，但欲將這些穿插了大量劉氏先祖名諱，和古地名等專有名詞的「修譜序」，在沒有標點符號的「字裏行間」斷句，可就煞費苦功了。不過我還是理出了頭緒，發現我支族人血脈上承始祖漢高祖劉邦，系出九世祖光武帝劉秀和光烈皇后陰麗華所生之第八子劉荊之後。劉荊受封為廣陵王，諡號「思」，奉詔南下今江蘇揚州的封國「就藩」。兩個半世紀後，五胡亂華，中原板蕩，十六世祖道崇公隨晉室南渡，抵達江西省奉新縣上富鎮。西元一三三三年，五十四世祖南仲公始遷湖南省瀏陽市永安鎮，自立祠堂「敦本堂」，勉後人「敦本厚俗」，就此在湘東之地開枝散葉。我也計算出我們這一代既為瀏陽永安劉氏二十一世族人，亦為漢高祖劉邦七十五世孫。至此，一個上下縱橫二千二百年的世系骨幹已現，我自小揣懷著謎團也迎刃而解。

近年適逢我們湖南省瀏陽市永安鎮劉氏「敦本堂」六修族譜盛事，我把近四十年積攢的史地功底，整理出〈永安劉氏源流考〉一文提交，又承修譜委員會族人不棄，尚應邀撰寫了〈六修族譜序〉。老父聞訊後笑我「小子無才」，何德何能編修譜序？又說我雖「浪費」不少工夫在中國史地上，但這次總算替祖宗做了一件正經事了！

試想修譜大事，號稱「功於當代，利在春秋」，我瘋狂了數十寒暑尋根探祖，也庸庸碌碌了半輩子，不過此次修譜的投入，終究讓鄙人找到一條差堪滿意，可以在百年之後，列在自個兒墓誌銘上吹噓的「豐功偉績」了。