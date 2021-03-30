趁著繁忙的高二下學期我趕上了「西安教育旅行參訪團」的末班車，很高興能藉由這次的機會能夠跟隨陝西團一同前往西安－這個神秘又美麗的十三朝古都來一賭它的神秘面紗。

一出咸陽機場就立即感覺到西安與台北的不同，開闊的天空少了那都市的喧囂與煩憂，空氣似乎比台北更清新了一點，搭上了大巴車，我們驅車前往西安市區，一進到西安市區，我便覺得與台北非常的不同。西安市區有著信義區的燈光璀璨，卻沒有信義區令人窒息的高樓聳立。很快的到達了我們下榻的飯店。

迎著陽光的華夏飛龍

第二天一早我們便前往參觀陝西省立博物館，館藏非常豐富，我們參觀特色展館「大唐寶藏」，展覽唐代非常多精美的小飾品，做工細膩令我目不轉睛。隨後去參觀了西安最著名的地標之一「大雁塔」，這裡有唐三藏的史蹟。

第三天我們起了個大早，頂著對台灣人來說很冷的10度低溫，在警車一路開道下，從西安驅車前往延安，參加「2019乙亥年清明公祭軒轅黃帝典禮」。諾大的場面萬人肅穆，那震撼感真是不可言喻。看著那「華夏飛龍」迎著陽光，隨著中華兒女的希望與夢想翱翔天空，當下真令我感動得說不出話來，至今仍難以忘懷。

典禮結束後我們前往中國的母親河－黃河。以往認識黃河只能通過教科書，或是古人的詩句，才能大略知道黃河的樣子，如今親臨黃河；那震撼是沒法從書中感受到的，伸出手摸摸象徵著中華文化川流不息的黃河水，我非常開心，終於不是在教科書上面感受黃河，此時此刻親手用自己的雙手輕撫著黃河的水、踩著黃河水、聽著、看著黃河波濤洶湧，川流不息的奔馳，心中澎湃。

西安事變的彈痕如昨

行程的第五天，我們前往「秦始皇陵兵馬俑坑」，裡面看到了從小就耳聞的秦代兵馬俑，如今能一睹它的風采，我心中非常的雀躍。走進展覽館看到成千上萬的兵馬俑，直立的站在一道道通道中，氣勢輝煌；每一個士兵的長相造型都非常的不一樣，有各式各樣的面孔及穿著。導覽員說以前兵馬俑身上都有各式各樣的色彩，都隨著時間的長河逐漸退去，所以我們現在沒有辦法看到他們身上的色彩，但在現代科技的幫助下，目前出土的兵馬俑已經可以重現原始的色彩跟樣貌了。真的很難想像1000多年以前的技術可以做出一支這麼龐大土俑軍隊。

參觀完兵馬俑後我們便前往著名的華清池，華清池是個擁有天然溫泉的風水寶地，被歷朝歷代君王視為皇家休閒勝地，可遠溯至秦代。進入園區先觀看了《長恨歌》。製作得很棒，在聲光效果及氣氛下，令人感動。看到園區內出土的唐代貴妃浴池，不難想像當時的富麗堂皇，然而千百年後依舊只剩灰濛濛的石頭供後人憑弔。

步行至一旁的環園，著名的歷史事件－西安事變事發地五間廳就位於此，83年過去了牆上斑駁的彈孔繼續訴說著這裡的故事，就像槍戰才剛發生，子彈從耳邊呼嘯而過撞在牆上，發出激烈的撞擊聲，一幕幕驚險的畫面，透過牆上的彈孔彷彿又帶我們回到當時…。

西安城上的五個猛男

行程最後一天我們親臨了西安城牆，在領隊曉波哥的介紹下了解了西安城牆的歷史原由以及城牆各種特色；解說結束後，大家見到有腳踏車便紛紛租來騎，要環西安城，我們五個男生覺得這個太沒有難度了，便決定要用跑的來環西安城，最後我們真的如願跑完，也感動了大家，而領隊曉波哥也非常驚喜，便特地準備了禮物，讚揚我們的勇氣與精神，他說帶團這麼多年，我們是最瘋狂的五個男生。

在西安的這八天真的讓我增廣見聞、大開眼界；西安的神秘文化也使我深深著迷；從秦代一路到唐代到明代到現代，一共是十三朝的古都，一千多年的歷史，我相信地底下一定還埋藏著千千萬萬的歷史遺跡及文物，等待著我們去發現，相信10年之後再回到西安，又會有更多更神秘的文物出土，等著我再去窺探這美麗又神秘的古都。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供