為台灣經濟發展曾經貢獻良多的各地加工出口區，於3月28日就地更名升級，成為「科技產業園區」，並在楠梓園區舉辦聯合揭牌典禮。近日面對缺水缺電窘境，政府決策當局就此必須思考以下三個結構性問題：第一，每年1億元協助廠商跨領域發展的資源挹注過少。第二，台中/高雄/屏東的十個產業園區，高雄獨占六個，現有衛星與量產的綠葉角色之現況，很難再敦促要求業者進行「技術提升」或「產業研發」的華麗轉身。第三，政策主導產業發展，行之有年，政府必須做好的是營造友善的經營環境，而不僅是揭示「智慧升級」、「人才培育」與「數位商機媒合」的政策方向而已。

加工出口區從1966年設立以來，對於經濟發展的貢獻，誠可謂功不可沒。55年前，在高雄港成立的高雄加工出口區，當時的政策目標是「拓展對外貿易、吸引工業投資、引進最新技術、增加就業機會」。加工出口區設置管理條例歷經多次的修正增刪，2010年現行的條文，開宗明義要「促進投資及國際貿易」。而更重要的是，自我定位期許的改變，來自於今年2月的科技產業園區設置管理條例，則除了揭示「促進投資、發展經貿」之外，還加進「提升創新能量」，以因應蔡英文總統第一個任期，2016年推動的「五+二」產業創新計畫。此次的更名，是基於該設置管理條例所規定「本條例施行日期由行政院定之」，農曆年前後，從完成修法到正式掛牌，前後不到兩個月，足以顯示經濟部的急迫感。

十個加工出口區去年有4,000億的總產值、530公頃的土地面積。依據加工出口區統計月報，截至去年底共核准成立765家廠商，投資金額共225億美元，受雇員工將近8.4萬。其中，除了屏東加工出口區是水處理設備和馬達相關的產業之外，台中（三個）和高雄（六個）的出口區，各有一個軟體園區著重於資訊軟體和數位內容的產業，而分別還有以光學、面板，以及光電、半導體、物流的廠商進駐。從2008年到2016年著重研發、設計、製造、行銷、品牌、運籌，以及高附加價值產品的群聚發展，2016年起，逐漸演進到強調創新驅動，以及系統整合產品的智慧營運。

如今改掛牌、拚轉型的科技產業園區，名稱的更改是政府賦予更高的自我期許，但卻未必因而能夠華麗轉身，重現歷史的輝煌。針對更名後的所謂科技產業園區，經濟部預定每年投入1億，協助廠商的跨領域發展，並以去年的4,000億為基準，設定每年增長5％的目標。問題在於，期許園區現有業者朝向「智慧升級」、「人才培育」、以及「數位商機媒合」，政府機關並沒有明確的配套，也缺少足夠的誘因。

特別是主導園區的發展方向，在「數位」、「智慧」、「雲端」、「內容」的超現實想像之下，寄望園區能夠朝向智慧加值與營運的方向發展，顯示出一個重要的政策盲點。因為，在「提升創新能量」的前提下，如果沒有匯聚更多的資源，提供在水電、土地、稅賦以外的配套措施，就無法有效引導現有隱然成形的產業聚落，鼓勵業者響應政府的政策。

以擁有六個（加工出口）科技產業園區的高雄為例，有一個是軟體園區，有一個是（台糖）物流園區，另外四個則是以半導體產業鏈的封裝測試廠商（日月光）為主。為了配合今年台積電南科三奈米廠投產，四個位於高雄的科技產業園區，在現有的基礎上，經濟部的加工出口區管理處當能夠在發揮產業鏈結效益上，扮演更積極的角色。

換言之，政府在「科技產業園區」就地改名掛牌之餘，還必須訂定更明確的政策目標。預定每年投入1億，協助廠商進行跨領域發展的措施，姑且不論十個園區、每年1億的經濟誘因，對於業者實在沒有吸引力。如果政策目標只是智慧升級和數位商機的媒合，則政府更應該做的就是：針對智慧升級的園區廠商，提出具體的鼓勵獎助措施；並且基於行政院規劃、長期積極推動的「數位國家─創新經濟發展方案（2017-2025）」，透過數位化的國家基礎建設，為科技產業園區開拓更高端的商機。至於每年投入1億元，就希望園區產值每年能夠有5％的成長率，而且還要「智慧升級」、「人才培育」，其目標的訂定，實在陳義過高，失之於樂觀。與其如此，還不如主動聽取意見，盤點廠商需求，營造更優質的營運環境，這才是加工出口區更名掛牌之後，任重道遠的「科技產業園區」可長可久之道！

(工商時報)