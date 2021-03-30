洪秀柱辦了一場論壇，攪亂一池春水，黨內主事者說九二共識要與時俱進，意味長達20年的九二共識已成過去式，但要怎麼與時俱進卻下不了操作型定義。不過，現階段而言基於中華民國憲法的九二共識，的確比一中各表的九二共識更有機會在台灣形成最大公約數。

以前九二共識之所以有用、能用，在於其「創造性模糊」而不在「指涉性清晰」，如此才有「求同存異」的空間，並以此為政治基礎，累積默契互信，兩岸各自銓釋、自我開脫，以致在馬政府時期可以開啟大交流、大合作、大發展的年代，且通過兩會簽訂23項協議，進而促成「馬習會」。

後來，綠營污名化九二共識，並將其等同於一國兩制，把通關密語當緊箍咒，亟欲除之而後快，為了就是甩掉一中和統一的枷鎖，蔡英文拒不承認，台灣人民隨波逐流，國民黨拿香跟拜，九二共識成為負面名詞，綠營棄之如敝屣，藍軍避之唯恐不及，失去原本的價值。

然而，蔡政府卻沒有因此在追求台獨的征程中自由自在，反倒作繭自縛，導致兩岸官方協商機制全面中斷，解放軍機擾台軍艦繞台像是在走廚房，現在連鳳梨都銷不過去。

不管邱太三拋出的建設性模糊還是最大公約數能否取代九二共識，但只要妄想繞開一個中國，就注定蔡政府難獲善意回應，只能續唱獨角戲。