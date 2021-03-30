3月29日我國防部與日本防衛省統合幕僚監部分別對外發佈消息說，中國大陸南部戰區空警-500機及運-8反潛機各1架、殲-16機與殲-10機各4架，在台灣西南空域活動。其中反潛機1架續經巴士海峽，出第一島鏈北行西太平洋，至台灣東部空域之後折返。另外，在東部戰區則有空中監偵兵力運-9情報蒐集機與警戒機各一架出海，由東海經宮古海峽空域，出島鏈後南航西太平洋後折返。以上共軍活動意涵為何呢？

首先，有媒體報導，有兩架共機，南邊反潛機、北面情報蒐集機，在最後折返的航跡中發現，疑有「會合」之舉，可能對我方有形成「繞台」、「包台」之勢。其實，3月26日，疑因台美於25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，共軍針對性派遣轟-6K等各機型共有20架次。爾今，3月29日，中共並未派出轟-6機群，總計機群也只有10架次，且進入西太平洋之後，卻未形成「攻擊航線」或到達我東部空域，進行繞島動作。

再者，此次共軍派遣10架空中兵力，分別在台灣周邊空域活動。與2018至2020年，共軍幾次針對性的派遣，東部或南部戰區的轟-6機群，分別由東海經宮古海峽及台灣西南經巴士海峽入西太平洋，並且掛載遠程反艦飛彈，形成「反介入」、「繞台」、「圍台」的模式相比，中共空軍訓練的威懾性，似有減弱的趨勢。

復次，依據反潛機與情報蒐集機的特性、及航跡位置，共機3月29日10架空中兵力的演訓活動，可能只是對我東南迄東部之海空域進行模擬反潛任務、或是對我執行搜索失事的F-5E海空軍兵力，進行情報蒐集。29日共軍的整訓行動，較多是在台灣西南空域，進行模擬空中的「近海防禦」。其目的仍在於「自行勤加訓練」，以抵禦歐美軍力進入南中國海的軍力威脅。也藉著該項軍事行動，即時表達對28日帛琉總統及美國駐帛琉大使訪台的抗議。也就是說，中共擬重申的，是堅決反對任何形式的美台官方往來，警告外國勢力勿踩到大陸「一中」底線。

因此我方除外交上，保持與友我夥伴國穩健經貿合作態勢外，在軍事防禦作為，則除了加強台日情報交換之外，也應以加強監偵預警及防空飛彈監控能力，以因應我第一線防空力量的損耗。

（作者陸文浩為中國文化大學國發所博士候選人、葉明德為中國文化大學兼任教授）