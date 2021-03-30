3月29日青年節，勞動部公布了一份青年勞工就業狀況調查，特別強調受雇青年勞工平均薪資創下32287元的歷史新高，也有45.9%的受訪者表示「不曾換過工作」，簡言之，在民進黨政府執政下，青年就業環境及條件均創下史上最好！但，事實真是如此嗎？

民眾不知道的是，平均工資上升，主要得利於基本工資調漲，這點可從比較基本工資及青年均薪來看，2016至2020年基本工資由20008調漲到23800漲幅18%，青年均薪則由29427調至32287漲幅直接砍半，顯示青年就業條件並沒有更好！

政府不敢告訴你的是更恐怖的青年失業率，根據北市勞動處的調查，台北市2020的青年失業率為9.3%，比2019年的7.7%大幅上升，更是超過平均失業率3.9%。首善之都台北市尚且如此，更別說其他地區。再者，大多數青年不換工作的原因還有年輕人追求小確幸的心態、外在社會工作氛圍不好、轉職不易、職涯規劃、興趣探索......等因素，一言難盡，更何況拿來視為政績說嘴！

兩個刻意美化的數字，只是自欺欺人，如同近一年來飛漲的台股，屢創歷史新高，政府也享受著這種「數字上的經濟榮景」，反正只要數字漂亮就是經濟繁榮、就是政府功績，小老百姓的苦似乎就不是那麼重要了！