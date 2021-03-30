還記得那是我在北京讀碩一的暑假，因為蛀牙而疼得難受，在逼不得已的情形下，我辦了一張校園醫保卡，掛了門診就準備看醫生去，不看還好，一看補牙竟要價200人民幣，剛充值的金額又瞬間歸零，內心忽然想起周杰倫歌裡的一句話——而我聽見下雨的聲音……，只是現在安靜靠近的不是幸福，而是燒錢的無奈。

我還特地問醫生阿姨：不好意思，學校學生不是有打折優惠嗎？阿姨答：對呀！我這是給你打了一折後的價錢。額…，好吧！不經一事、不長一智，我告訴自己：以後回台灣，不管怎樣，一定要先把牙看了再來。因為兩地的價差竟然足足有10倍之多，而且還是算打折後的價錢，若以原價計算，那麼就會再多一個0，不是因為錙銖必較，只是我給自己立了個小目標：讀研究所的三年內，我不要依靠家裡的半點資助，希望憑著自己的能耐，半工半讀，完成學歷。

帶家人參觀校園

因為醫院就在學校隔壁，所以我打算哼著周杰倫「下雨的聲音」，邊唱歌邊徒步回去。我讀的是大陸985的學校，很多大叔、大媽老愛帶著自家的幼崽，排在我們學校的門口拍照，告訴自己的孩子，未來要成大器，一定要進這間學校，正逢暑假，外面擁擠的人潮，早就超越門庭若市、車馬盈門所能形容。這點真的跟我們台灣90後小孩的爸媽一樣，為了讓自己的小孩感受一下一流學府的風氣，進而促發他們讀書的熱忱，就算要費盡千辛萬苦、一路舟車勞頓個數天，他們也是在所不惜。還在讀國中的我，距離大學還有那麼長的時間，都還沒有考上高中，父母親就帶著我去看台灣大學長怎樣、成功大學長怎樣、中山大學長怎樣了……。

就當我準備走進校門的時候，我看到一個叔叔正在跟一旁的黃牛叫價，原來我們學校都成了黃牛做生意的地方了，帶客入園，帶客入園，一人90，一人90。黃牛這般叫賣著，只因為他們有自由同行校園的權利，而其他家庭沒有，他們在不知道需要申請入園的情形下，被校園保安給攔在外面，所以黃牛們打算借此海賺一筆。

忽然正義感爆棚

叔叔想帶自己老婆和小孩入園參訪，卻又被人黃牛而猶豫不已，忽然正義感爆棚的我，走到了阿姨面前說：你們是想進去嗎？我帶你們進去吧！阿姨點了點頭，轉身拉上叔叔跟我對談。是呀！我們帶著孩子想進去參訪，但不知道要提前預約，但是你要怎麼帶我們進去呢？要收多少錢？叔叔問，我拿了我的學生證給叔叔看，我說：我是這裡的學生，我不收錢，只是剛好看到你們的狀況，所以想說剛好準備搬遷宿舍，一時也缺個人手幫忙，決定和你們一起進去，可以一同搬東西，我也能給你們介紹學校。

因為這個原因，我和叔叔建立起友誼的橋樑，可能口音太不地道吧！才赴陸不到一年的時間，很多用字遣詞還是習慣用台灣的說法，所以叔叔一聽就知道我不是本地人。一番介紹才知道，原來叔叔是江西人，還是個優秀的特警，此次因公務之需來北方洽公，閒暇之餘，帶著妻小一起參訪各個高校，而叔叔聽到我是台灣人也很驚訝，開心地讓我跟他的孩子一起合照留影，還對著自己的孩子耳提面命：以後一定要像這個哥哥一樣優秀，知道嗎？聽著我都不好意思了，估計這個小朋友也都不知道大人在幹嘛、為什麼來這裡吧！

歡樂的時光總是特別快，又到時間講拜拜，逛完了校園也送走叔叔他們一家人，原本以為我們從此不會再聯絡，幾天後微信突然發來消息，是叔叔他們準備南下，希望可以在回去之前請我吃頓飯，於是我們約在一家北京烤鴨店一同共進晚餐，雖然之前也吃過幾回地道的北京烤鴨，但是這次給我的感受特別溫暖，尤其身在異鄉的我，感覺這份友誼更增添了一些家的感覺，最後的離別，叔叔還熱情的邀請我有機會去他老家旅遊，他絕對會用家鄉最好的特產盛情款待我。

三年走遍大陸的宏願

因為半工半讀的狀態，所以來年的暑假我並沒有選擇回台灣，我向公司請了一周假，決定履行我赴陸前的宏願——三年內走遍大陸，要從哪裡起頭咧？剛來大陸不算久，認識的人也不多，北京周邊都去過了，翻開微信朋友圈看看吧！不翻還好，一翻竟然就是江西的叔叔，於是我發了個微信向叔叔請安，叔叔也還記得我，叔叔立馬就說要接待我未來五天的行程，我感覺自己好幸運，每次都能遇見貴人。

在江西的這幾天，叔叔帶我去了很多名勝古跡如：周瑜訓練水師的點將台、用來紀念1998年軍民團結一心，全力修復破堤的抗洪紀念館、中國十大名樓之一的潯陽樓、《愛蓮說》的周敦頤紀念館、四大書院之一的白鹿洞書院以及素有江西千島湖之稱的西海等。

愛蓮池旁的點將台，南鄰中國最大淡水湖——鄱陽湖，北依廬山世界文化景觀，是廬山景區內歷史最為悠久的古建築之一，波光粼粼的湖面，數艘船家駕著搖櫓船為遊客擺渡，彷彿來到三國時期，東吳水上人家的日常，沿岸老人在古樹下乘涼、打牌、鬥軍旗，慢步調的生活，看起來十分愜意。

這麼美麗的地方，曾經也受到洪患的攪擾，1998年更遇到提岸破裂的危機，起初只是一個小孔滲水，才過了沒多久，就成了一個巨大孔洞，流水不斷灌入居民區，連沙包土堤都擋不住大水的沖刷，士兵一個個跳進去擋住破口，最後調來整艘遊艇堵住岸堤，才勉強減緩流水的侵入速度，在大家齊力抗洪的決心下，終於把這只「猛獸」給降服。來到抗洪紀念館，看到當年堵堤的照片和真實的舊遊艇，叫我印象深刻。

潯陽樓因水滸傳而聞名，宋江曾在此提筆作詩，而像宋江這樣與潯陽樓頗有淵源的古人還有蘇軾和白居易等人，登到樓盤至高層遠眺，原來這裡是三省交匯地，一條滾滾長江把安徽、湖北和江西給切分出來，對岸湖北的城鎮景色盡收眼底。

來到北宋理學開山鼻祖的周敦頤紀念館，濂溪先生的《愛蓮說》可謂是千古不衰，這裡還介紹他的許多代表作，如：通書與太極圖說等，來到這裡，彷彿把國中課本裡面對他的文字描述給讀活了起來，真的是讀萬卷書不如行萬里路，真正看到的，讓印象加倍深刻。

號稱海內第一書院的白鹿洞書院，始於始於唐、盛於宋，沿於明清，四書集注的作者、宋朝大文學家——朱熹先生，也曾來此評鑒過，目前被列為世界遺產名錄之內；西海柘林湖，算是我在這裡最有印象的景點之一，湖內有多個天然島嶼，島嶼間使用人造吊橋串起，每個島嶼都有個特色主題可以參觀，小島沿岸還有很多水上設施可玩，走到大島上的玻璃塔樓細看，我才體悟成語中碧海藍天的意境，美得叫人流連忘返。

廬山景區避暑探險

江西位處中國南方，又有大量的江水河湖串流其中，水是世界上比熱最大的物質之一、也是導致溫室效應的重要氣體，暑假來訪江西，就像回到自己的故鄉一樣，因為四面環海，還有高屏溪、曾文溪、淡水河、濁水溪等水系縱橫交錯，導致兩地天氣都十分炎熱，所以叔叔帶著大家去廬山景區避暑。

這裡不愧是很好的避暑之地，也是塊秀麗寶地，許多奇山異水、寺廟古剎都深藏其中，如：黃龍潭、龍首崖、石門澗、東林寺、石鍾山、如琴湖、秀峰、黃龍寺、牯嶺街、仙人洞、蘆林湖、花徑、五老峰、白居易草堂、含鄱口、大口瀑布和廬山會議舊址等，還有許多知名景點在難以一一羅列。怪不得許多古聖先賢總愛在廬山這地吟哦幾句，不論是望廬山瀑布的李白、歌詠大林寺的白居易，還是題西林壁的蘇東坡，看得出來這裡的美，真的讓他們有很大的感想，才會如此詩興大發，用「五星好評」讓這裡的美，為世人所稱頌。還有司馬遷、陶淵明、昭明太子、王安石、黃庭堅、陸游、康有為、胡適和郭若沫等人到過此地，前後1500餘位文壇巨匠，留下4000餘篇的詩詞歌賦，足見這裡是如此之動人。

中學課本對國共內戰的描述裡，提到的馬歇爾計劃，是用來調停共產黨與國民黨之間的矛盾，最後以失敗告終，馬歇爾也回到美國，短短的幾句話，加上一張當時調停的老照片，是我對這段歷史粗淺的記憶。然而今天毛主席和蔣委員長談判的地方，竟然就在我的腳下，那種感觸特別奇妙，好像自己真的可以看到他們當時談判的狀況一樣。新中國成立後，被改名的廬山人民劇院，最早是廬山會議堂，許多共產黨政要人士都有來過此處，和一旁的抗戰博物館與廬山大廈，合為廬山三大建築。

看到地圖上星羅棋布的觀光景點，我就像是一個小小探險家一樣，拿出自己的手機定位系統，興奮得想要找到他們的位置，跟著電子導遊的介紹穿梭山間，回到各朝代的歷史裡，不論是蔣介石行館，還是宋美齡的美廬，我全都細細地遊歷一遍。

徒步觀景是個很好的遊歷方法，可以細細品嚐每個地方的故事，但是也是個十分消耗體力的旅遊模式，叔叔和阿姨非常的貼心，親自料理許多好吃的江西菜餚款待我，讓我好好奠基自己的五臟廟，而且還有清蒸的鄱陽湖大閘蟹可以吃，感覺此行真的是收穫良多，而且精神和肉體都得到滿滿的富足感。

特警叔叔友善熱情

原本我以為大陸的特警會像美國電視上演的FBI或CIA這樣嚴肅，行為舉止都是不苟言笑的態度，肅穆的印象叫人不敢靠近，但想不到擔任特警的叔叔卻這麼友善和熱情，阿姨和他們的孩子也是這麼的溫暖有親和力，江西真的是個很棒的地方，這裡的人事物都很美好，希望未來有機會到此一遊的小夥伴們，也能像我這樣收穫滿滿。（小王子奧特曼/大陸台生）