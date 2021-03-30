沒見過哪裡的「種族滅絕」，人口卻飆升的。（影片截圖）

由於中國在新疆問題上對西方展開反擊，新疆，維吾爾，穆斯林，民族政策，恐怖主義等等議題裡的細節，成了次要戰場，主戰場轉移到「新疆棉」，NGO，與國際衣飾品牌。

大陸民眾群起抵制拒用新疆棉的國際品牌，壓力爆棚，代言藝人紛紛解約，品牌們股價崩跌。在這場戰役裡，最大輸家肯定是這些消費性品牌，他們被西方政治帶風向，利益受損，就會回頭進入政治領域算帳，中國與西方的輿論戰，這個模式會繼續下去。

台灣在政治層級，主要是民進黨由黨的身份，或黨公職個人「小出征」，動作沒敢太大，但綠營側翼傳播西方語境下的「新疆地獄」，則早已行之有年。

將共產黨與納粹混為一談，視為同類，是「反中敘事」基本結構的一部份，關鍵字是「新疆集中營」，內容是「新疆集中營」，結論也是「新疆集中營」。

因此，誰敢將標籤改為「新疆再教育營」，就是「為匪宣傳」，「為暴政洗白」，「中共同路人」。近日，台灣就發生了一個相關事件。

外行出征專家

非商業電視台公視，最近推出紀錄片「新疆再教育營」，其中穿插了專家訪談，因談得太「中立」，遭綠網民出征，最後被迫下架影片，公視將專家訪談片段全數刪除後，再以純紀錄片的形式上架。

該專家是學者吳啟訥，台灣稀有的新疆問題專家，中共族群政治研究者，屬於學術色彩高於政治色彩的學人，該節目邀請吳啟訥談新疆，在知識高度上，算是十分恰當的人選。不過，在台灣加速「綠化」後，談大陸的事，高度知識正確的，通常政治不正確。

吳啟訥正確地指出，「新疆再教育營」是西方創造的名詞，正確名稱其實是「學習班」與「職業教育訓練班」。裡面有兩類人，一是受宗教極端主義影響的人，另一類是漢語能力和職業技能不足，真正需要職業訓練的人，而後者才是多數。

光是解釋名稱，吳啟訥被出征的理由就很「充分」了，遑論其他關於新疆事件的持平看法。

「再教育營」這詞彙本來就已是一種「陰間濾鏡」，會令不了解中國共產黨歷史的人，直覺是「勞改營」。事實上，早在2001年，大陸就已廢止《中華人民共和國勞動改造條例》，2013年廢止勞動教養制度。

而綠網民連這標籤也不滿，嫌西方標籤還不夠毒。這是因為綠媒即便在引述外媒內容時，於「新疆再教育營」後面都還要括號標註「集中營」，置入性醜化，以滿足納粹想像。

西方以謠言炮製的「種族滅絕」更是可笑，對這種說法點頭如搗蒜的鄉民，則是外行自帶理盲。即便是主張存在人口滅絕現象的德國學者報告，也承認維吾爾族人口在2010年至2018年，人口從1017.15萬上升至1271.84萬，成長25.04%，高於全中國境內少數民族，更高於漢人。

沒見過哪裡的「種族滅絕」，人口卻飆升的。

網民有一種特性特別為專家所不齒，就是愛裝內行擺顯，在留言處複製貼上幾個專業關鍵字，好像自己才是專家，而其實他們對相關議題很無知，連「維吾爾」與「穆斯林」都傻傻分不清的，也能裝內行。在網路輿論場上，這已然是一個普遍的現象，尤其在網軍盛行的台灣。

於是，被外行出征的專家，愈來愈多，而捧著顯赫學歷的「偽專家」，其特徵就是與假內行的網民共享關鍵字。在80%綠媒，99%「反共恐共媒體」的輿論環境裡，偽專家與假內行利益共生，不在隊伍裡的，要不就閉嘴，要不就等著被出征。

而西方群起對新疆問題尖叫，大抵也是類似狀況。

當議題成為政治戰場，是非與真相必然是第一批犧牲者，真專家失語，假內行橫行，最終只剩下勝負。這是在新疆問題裡的重要一堂課：如何清理偽專家與假內行路障，讓真專家掌握話語權，有效降低議題裡的政治化成分。

因此，當西方想組考察團走訪新疆時，成員當然要受中國政府審查，讓偽專家赴疆，等於引狼入室，人家箭都射完了，就等著去新疆畫靶子。

輿論平台的墮落

事件的最大輸家並非吳啟訥，而是向網民屈膝求饒的公視，特別是「非商業媒體」的公視。商業媒體顧慮市場，剪掉觀眾不喜歡的片段，還有一絲正當性，但非商業媒體為媚俗而「自宮」知識與真相，不如關台。

網路鄉民的意見，不會只有一種，討好部分意見，怎著說都不該是公視的社會責任。節目邀請專家，其言論皆可受專業檢驗，吳啟訥的發言毫無不妥，只是不符合部分鄉民的黨國想像罷了。無需受制於市場的公視如此憂讒畏譏，遑論商業媒體。

讓外行鄉民暢快踐踏專家，是對公共責任的褻瀆，與對知識真相的輕蔑，公視墮落至此，顯示台灣媒體環境已無淨土。或者說，公視早就沈淪，現在只是在累積罪業而已。

網路輿論與媒體的關係，幾乎已是共生狀態，商業媒體的新聞標題四處可見「網曰」，這是商業媒體為市場與成本所制約的日常，反射媒體經營的艱困，但卻不是公視可自我開脫的理由。

如果外行鄉民為大，以後請鄉民進攝影棚當專家即可。不禁令人想到HBO神劇「切爾諾貝利」(蘇聯時期車諾比核災的故事)的一段情節：掌管核能安全的主管之一，原來是個鞋匠。讓網路鄉民支配公視輿論平台，大致可以類比。

當鄉民腳踩專家，公共媒體屈服於民粹，被出征的只有真相。（作者為自由撰稿人）