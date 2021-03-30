3月27日晚，Miss Grand International 2020在泰國曼谷舉行，緬甸的選美代表佳麗Han Lay在台上疾呼：「為勇敢站出來呼籲民主的緬甸人民犧牲深表痛心，不應該使用暴力來實現目標，希望國際上能關注緬甸形勢，拯救緬甸！」

緬甸佳麗的痛苦無助其來有自。3月27日同一天，是緬甸的建軍節，本應是慶祝的節日，緬軍卻殘酷鎮壓，全國各地殺害至少114人，成為政變以來最血腥的日子。人民手無寸鐵，除了依賴國際社會外，恐怕也沒有其他希望，實在讓人同情。

然而，國際社會除了出一張嘴譴責外，根本毫無具體作為。美國總統拜登、國務卿布林肯、聯合國秘書長Antonio Guterres都發表非常嚴厲的語言批判緬甸軍方，但那又怎樣？對局勢毫無幫助。

更諷刺的，是美英德日韓等12國的國防部長發表聯合聲明，譴責緬甸軍方使用致命武力鎮壓手無寸鐵的平民，「敦促」停止施行暴力。Come On！緬軍怎麼可能會怕你的聲明？他們怕的是你們的武力！出這種不痛不癢的聲明，簡直就像是打假球。

許多人可能會說，緬甸是緬甸、台灣是台灣，台灣是「不沉的航空母艦」，是第一島鏈的關鍵節點，美國承受不起失去台灣的代價，因此不能拿美國對緬甸袖手旁觀，來指稱台灣會有類似命運。

這種話首先忽略了緬甸地緣政治重要性。眾所皆知，因美國控制麻六甲海峽，中國的能源供給長期受箝制，為此中國一直努力要在印度洋取得出海口，透過管線將石油送入中國。近年來已在緬甸沿海建設皎漂港，連接雲南的原油管線也已於2017年完成。然而若要長保管線的順暢運作，甚至增大運輸量，中國都必須加深與緬甸的關係，甚至控制。也就是說，緬甸與台灣一樣，都是箝制中國不能放棄的地緣政治要點。美國今天在綜合考量下對緬甸袖手旁觀，未來對台自也可能「比照辦理」。

再者，美國若要解決緬甸局勢，需要敵對的僅戰力不強的緬軍。但若是台海開戰，需要對戰的是同為核武國，也是世界第二強國的中國，這需要承受的壓力是完全不同層級的。舉例說明，本月16日法新社的報導中，美國國防官員指出，拜登政府將在對中國大陸政策上更為謹慎，因為若在軍事上對其逼迫過頭，將讓北京以此當作藉口，做出更多不利於台灣的行為，強調「故強調須審慎維持此類政策的平衡」。

這種說法看似冠冕堂皇，實際上卻是逃避美國對中國施壓的責任。如果戰略模糊政策能奏效，真能對中國製造出嚇阻力，那中國怎麼會軍機越派越多？中國軍機越派越多，本身就是看破美國手腳，知道美國「不敢打仗」的證明。

26日中國派20架軍機進入防空識別區，作為台美簽署「海巡工作小組瞭解備忘錄」的反制。對此美國「怒發推特」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」，同時要求北京停止挑釁行為，並與台灣進行有意義的對話。SO WHAT？發推特這種反制，套用一句庶民語言：「實在很弱。」

別誤會，筆者寫作此文，並非要煽動國人反美，而是希望大家對美國有一個客觀清楚的認識，那就是美國是選擇性當世界警察的。這種「有限度投入」的思維，並不能真正給出2300萬人希冀的安全保證。在美國不給安全保證的情況下，台灣又怎能不努力改善兩岸關係，降低兩岸開戰風險？

小國的宿命，就是需要在大國夾縫中求生存。若我們的政府與人民沒有這個體認，不切實際地「靠一邊惹一邊」，那麼台灣真的危矣，真的只能「天佑台灣」了。（作者為網路媒體工作者）