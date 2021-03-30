據報載，台灣輸出往新加坡的金鑽鳳梨，品質大有問題，出現了為數不少的「黑心鳳梨」。鳳梨的心「變黑」，這牽涉到病蟲害或過期的問題，並不是鳳梨本身就願意「黑心」的。

台灣的鳳梨農，辛苦栽培鳳梨成長，除了內銷之外，外銷向來也是重要的出路，此事攸關商譽，也不可能愚笨到「黑心」地將劣等品銷往外國，畢竟，外銷有其嚴格的檢驗程序，也不可能輕易混冒得過去。

然而，畢竟還是出現「黑心鳳梨」了，問題不在鳳梨，不在鳳梨農，那唯一可能出錯的環節，應該就是負責把關的政府機構了。顯而易見的，台灣由於大陸的暫時停止鳳梨進口，農政負責單位面臨無比的消化壓力，而在野黨集矢交攻，農委會除了大內宣鼓勵群眾多吃鳳梨之外，別無他策。

為堵悠悠之口，證明大陸是「政治動作」，故轉而想以量多取勝，拚命灌填外銷數量，甚而不惜高價補貼，以強調台灣鳳梨是多受外國的歡迎。在這種計量不計質的表面功夫下，應有的檢驗程序，就不免因而放寬、放鬆，本該淘汰的鳳梨因此出現「黑心」，自然是可以理解的了。

鳳梨的心本來不「黑」，鳳梨農的心也不是如此的「黑」，然則「黑心」的究竟是誰，其實已呼之欲出了。金鑽，金鑽，黃金與鑽石，多美麗絢爛啊！然而，竟已「黑」了心，讓人不禁想起劉基的〈賣柑者言〉了。