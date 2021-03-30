美國與西方國家最近不斷地炒作「新疆棉」以及維吾爾族的「種族滅絕」議題，就如同過去如何操作伊拉克擁有大規模毁滅性武器一般，背後其實都有更深層的意義。過去一個世紀以來，美國以經濟和軍事力量主宰全世界。它是世界上最大的經濟體，迄今為止擁有最強大的軍事力量。在過去幾年內，中國的國力快速地增長與強大。現在所有熱門的討論都是中國在全球勢力的結構中，是否會超過美國。

但中國真的可以超越美國嗎？

為了更好地理解這一點，首先我們必須看一下中國經濟發展的歷史。中國在共產主義革命之後，因為採取封閉的保護主義政策而遭受了很多的難處。當全世界採用資本主義經濟結構時，中國反其道而行，在毛澤東的領導下走上了社會主義經濟的道路，一窮二白。

自1978年中國開始對外開放和改革經濟以來，大陸國內的生產總值以每年接近10%的年平均率增長，讓超過8.5億的人口擺脫貧困。中國以不到半個世紀的時間，從全國赤貧的一窮二白，一躍而成為世界第二大經濟體，這是一個非常不可思議的成就。

如今中國已經處於市場的穩定階段，這意味著中國GDP的成長率正在放緩。我們可以從數據看出，中國的GDP增長率在2007年為14％，在2018年降為6.6％。國際貨幣基金組織（IMF）估計，到了2024年，這一增長率將會降至5.5％。不過雖然如此，這樣的增長率仍然遠高於美國。

當然這也意味著中國現在的經濟，正在從「出口」轉為「消費」，「創新」和「服務」。這是任何一個國家經歷了高速經濟增長的階段後，都要面臨到的挑戰。為此，中國很早就開始改變新的經濟發展策略，專注於產業創新和技術革新，不論是行動支付、電競產業、5G科技、人工智慧，中國已經在為未來下一波的經濟增長努力做好準備。

現在的問題是，中國真的能夠超越美國的經濟嗎？

許多的經濟學家和智庫都認為，中國的經濟超越美國大概會在未來的十年內實現。2020年美國的GDP收縮了2.3％，按當前美元價值計算大約為20.9兆美元。相較之下，中國去年的GDP增長了2.3％，來到人民幣101.6兆元，約合14.7兆美元。這使得中國經濟僅比美國落後6.2兆美元，遠低於2019年的7.1兆美元。

這表明中美的貿易大戰對美國的打擊要遠遠大於中國。當然，單看GDP數據不能顯示一個國家經濟的確切規模，就其他數據也都顯示，中美兩國經濟體之間的差距正在急劇地縮小。

更重要的是，經濟學家都憂心中國對美國的貿易順差。儘管美國為了減少此一順差，在2019年1月跟中國簽署了新的貿易協定，但是到了2020年，中國對美國的貿易順差持續從一年前的2960億美元增加到3170億美元。這意味著美國將會更加依賴中國的進口商品。中美貿易的角力戰中，無法取得絕對優勢。

當然中美易位真正的里程碑，會是在當中國人的GDP總值超越美國時。IMF最新的估計是，到了2028中國的GDP將會首次超越美國。不過，經濟只是國力的一環，並非全貌，美國仍然存在著文化與軍事上的優勢。世界上沒有一個國家像美國那樣具有文化影響力，而中國能對此提出任何嚴峻挑戰的可能性並不高。「民主和自由」不僅為美國提供了意識形態上的優勢，而且它們通過電影、媒體、音樂和文學所產生的文化影響力也遍及全球，一時之間中國是無法取代美國的。

在軍事上，美國擁有世界最尖端最先進的武器，短時間中國是無法超越美國的。雖然中國近幾年投入龐大的軍事預算，發展許多高科技高性能的武器，然而中國整體的軍事力量，比起美國還是要略遜一籌。

這種差距會隨著經濟的一消一長而逐漸拉近，經濟總是跑得比文化和軍事來得快，因此至少在二十年內，美國的軍事與文化在世界的影響力，依然會是超越中國的。中國經濟崛起並超越美國是無可避免的，那麼美國是否會在文化和軍事上還佔有優勢的時候，對中國策動「以戰止敗」或透過鼓動、醜化新疆、西藏、香港、台灣的人權與主權問題來製造動亂，並聯合其他西方國家圍堵、削弱中國的實力。

就戰略上這或許是阻止中國經濟超越美國的唯一方法，但也是一種最危險，最有可能玉石俱焚的方式。美國操弄台灣這顆棋子，恐不是單純圍堵中國的想法而已，而是戰略上如何利用台灣來阻止中國超越美國的一招險棋了！聽話的小英政府正好給了美國絕佳籌碼，一動一靜之間可以讓美國獲取最大的利益，只是最後付出慘痛代價的，一定是台灣無辜的人民。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授 汪志雄）