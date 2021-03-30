青年節，勞動部公布年度「青年勞工就業狀況調查」，調查顯示，青年勞工踏入職場後，46%不曾換工作。勞動部說：年輕人愛換工作，可能是偏見。

疫情當前，景氣欠佳，謀職不易，有了工作，誰敢隨意換工作？勞動部的調查，並沒有打破「年輕人愛換工作」的偏見，反倒讓人看見了勞動部的「偏見」。

這項調查還顯示，青年勞工平均月薪則是3.2萬元，較去年公布的數字增加684元；約63%的受訪青年薪資有成長，與初入就業時的薪資相較平均增加4600元。套句蘇內閣最愛的一句話：有政府，請安心。有勞動部，青年安心？

不知道勞動部的調查報告有沒有把通貨膨脹的因素計入分析？有沒有將物價指數和房價飆漲的因素計入分析？有沒有詢問青年勞工主觀的工作滿意度，是高還是低？勞動部的調查，青年勞工呈現一片「歌舞昇平」的景象，誰信？

勞動部的調查，報喜不報憂，標準的政策宣導。浪費公帑，只為自己擦脂抹粉。立委諸公，何不鳴鼓攻之？