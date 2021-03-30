中時3月30日社論〈江啟臣要把自己當根蔥〉，呼籲國民黨主席江啟臣在兩岸策略上勇於進取，也分析了國民黨面對的主、客觀環境，可謂言真辭切。江啟臣真的沒有兩岸路線嗎，他的決策，是不是國民黨連結台灣社會的最佳選擇？

兩岸分治已久，有不同的生活方式與價值取向，大多數台灣人民對北京有疑慮，對統一有芥蒂，這是客觀的事實。國民黨是一個以選舉為目標的政黨，要有理念，但理念也必須去貼近民意，不能孤芳自賞。

不論從應然面來說，兩岸多麼應該求取共識，如果不能得到民意信任，這些都是空談。國民黨身為在野黨，要有自己的兩岸「主張」，但沒有資格跟對岸談判，如何達成新的共識，這應是左正東教授，「執政後再談九二共識」的本意。

至於江啟臣，當然有兩岸主張。他曾明確表態「以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並反對台獨與一國兩制」，有人說這與現在的民進黨沒有太大差異，江啟臣是「小綠」，這完全是倒果為因，「民進黨抄國民黨」才符合事實。

蔡政府上台後，放棄法理台獨，也承認《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，在主權定位上沒有修改一字。憲法規範的是「一中」，《兩岸人民關係條例》明訂「大陸地區是中華民國領土」，民進黨的兩岸框架已經傾斜至此了，這當然是國民黨的政策勝利，證明長年的苦口婆心，「台獨會導致戰爭」，蔡英文總統有聽進去。

民進黨放棄法理台獨之後，不得不在言論上，對北京更不友善，向獨派交代。這種戰術上的差別，才是現在國、民兩黨真正的分野。

國民黨反對台獨，也不接受「一國兩制」，但不會為了刺激民粹，去禁止小明入境，去害台灣買不到BNT疫苗，更不會以「抗中」為藉口，箝制言論、控制媒體、豢養側翼。

民進黨假台獨，國民黨是真和平，這就是江啟臣進取、具體的兩岸路線；江啟臣不是蔥，是映照東風的明月，是承載雨露的荷葉。

至於黨內部分先進，非常在意的「是否追求統一」，容筆者提出不同意見。討論終極統一，就像幫自己的3歲小孩找老婆一樣，沒有實際上的意義。兒孫自有兒孫福，下一代的台灣人民是否接受統一，豈是上一輩們「追求」得了的？

國民黨反對台獨，但沒有資格幫未來的台灣人民決定「要不要統一」。國民黨應該捍衛的，是台灣人民永遠有選擇的機會，並且有平等接觸正反資訊的權利。

民主，永遠都是人民做主。

（作者為台中市議員）