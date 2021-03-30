「長賜號」卡住蘇伊士運河近一周後，終於脫困通行。該事件除了凸顯貨物運輸風險，許多人忽略了其中亦相當重要的能源運輸問題，值得關注。

蘇伊士運河是連接地中海與紅海，居歐、亞、非三大洲樞紐，成為全球生產據點的亞洲，與消費市場的歐洲之交通要道，2020年有高達1.9萬艘的船隻行經，每年行經的貨物，已占世界貿易量的1成。

長賜輪23日上午在蘇伊士運河擱淺之後，因運河航道狹窄，已造成整個航道無法通行，有數百艘的船隻被困住，若要改道南非好望角，則需耗費2～3周的時間，還有海盜的威脅，所以多數船隻仍選擇在原地等待。

根據媒體推估長賜輪每堵塞1小時，世界貿易將損失4億美金之譜，其中蘇伊士運河更是石油與液化天然氣的主要運送通道，因此一傳出擱淺事件後，紐約原油與布蘭特原油期貨隨即大漲近6%。

該事件暴露運河的風險，運河一旦因天候、恐怖攻擊等原因而無法運作，將立即癱瘓全球貨運運輸，重擊世界的供應鏈，且除蘇伊士運河外，全球還有巴拿馬運河與麻六甲海峽等主要運河。

運河成為地緣政治重要的關鍵點，美國頁岩油產業崛起後，石油與天然氣不但已可自足，還可出口至其他國家；對中國大陸就是重中之重，大陸有大量的原物料需要進口，還有大量的商品出口，多數均是透過海運路線，倘遭到封鎖，將危及經濟的運作。

大陸面對此一風險，近年來已經尋求避險之道。其一就是建構橫越歐亞大陸的鐵路系統─中歐班列，從西安等城市出發至歐洲的波蘭與德國等城市，僅需2周的時間，比海運時間還快。近期因新冠疫情，運量快速增加，2020年中歐班列累計開行1.24萬列、運送113.5萬標箱，年成長50%與56%，僅占同期上海港集裝箱吞吐量4350萬標箱的2.6%，目前使用率仍偏低，可以預見在長賜號事件後，將進一步轉移運量，有必要亦可擔任油氣運輸。

另一方面，大陸也積極在鄰近國家建設港口與輸油及輸氣管線，包含中哈原油管道、中亞天然氣管道、中俄原油管道以及中緬原油和天然氣兩條管道建設等，均可降低油氣輸送的風險。

值得注意的是，我國高度仰賴能源進口，尤其未來天然氣將成為主要發電的來源，2025將燃氣發電比例提高至50%，長賜輪事件再度凸顯天然氣的供應問題。經濟部能源局則以新聞稿回應：台灣進口之天然氣並沒有經過蘇伊士運河；且2020年我國進口來源來自13國，各進口來源航運路線亦有不同；安全存量規定以14天為目標，足以因應複合性災害之需求。

經濟部避重就輕的說法，完全無法說服國人。目前天然氣發電的比重僅3成，未來將大增至5成；此外，目前國內的天然氣的安全存量，將在幾年內達到14天的目標，等於天然氣需求量還需再加倍，屆時進口天然氣數量勢必大增，進口國家也將大幅調整，如何保證將來天然氣運送都不會經過蘇伊士運河？更何況目前規畫的接氣站，還面臨破壞生態的爭議，落實有相當的困難。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）