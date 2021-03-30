日昨友邦帛琉總統惠恕仁來訪，主要是在準備兩國之間即將啟動的泡泡旅遊，但因台帛之間關係正常，而美國駐帛琉大使倪約翰卻也同行，據傳拜登政府還正準備發布關於對台交往的指南，使得美國外交官更容易與台灣官員接觸，因而引起關注。

帛琉距菲律賓東南方約880公里，全國由340座島嶼組成，總面積為459平方公里，人口只有2萬，人均約1.7萬美元，主要經濟來源是觀光業。帛琉雖與90個國家建立外交關係，但只在美國、台灣與日本等國設立大使館並派駐大使，可見台帛關係對於兩國的重要性。

在美國託管統治50年後，帛琉於1994年獨立，但因兩國曾簽訂《自由聯合協定》，美方得以掌控帛琉國防50年。再因近來美國抗中之故，帛琉位於美國第二島鏈附近的戰略地位日益凸顯，因而兩國關係緊密，美國還在帛琉重建既有的軍事基地，也已加強其海軍陸戰隊軍事設施並曾舉行聯合軍演。台灣與帛琉中間是菲律賓海，這是近來美國羅斯福號、雷根號等航母演習的地點，可見台帛之間相互重要的戰略地位。

近年來，大陸觀光客約占帛琉每年50萬餘觀光人數的一半，但因雙方談判建交問題未果，中方立即禁止國人往訪，造成帛琉相當大的損失，亦可見美中兩大國在當地的博弈。此外，美方不但以贈送疫苗來拉攏帛琉，台灣也曾致贈約5000萬台幣的醫療物資，台帛雙方的醫療交流也甚為密切，以至於兩國關係甚為穩固。

倪約翰雖是職業外交官，但他曾是美國海軍陸戰隊太平洋地區的外交政策顧問，具有一定的軍事經驗，因而此次與帛琉總統同訪台灣，是否與三邊軍事合作有關，不得而知。若是採舉低調的作法，外界也無從知曉，況且這至少需要美國國務院的同意，可見美方確實也不再避諱。

此外，蔡英文於2019年訪問帛琉時，美國時任駐帛琉大使哈亞特也曾在國宴與總統同桌互動。但在川普下任前幾天，美國駐聯合國大使克拉芙特計畫訪台，其專機都已經起飛，但最後乃因北京強烈警告後折返。近來還有日本以及一些歐洲國家的美國大使，也與我方駐當地的代表會見，但此次倪約翰偕同訪台灣還是第一次，可見美方對台灣的用心。

近年來，因南海、台海與東海情勢詭譎，故中共所推出的《海警法》於2月份生效，也導致台美簽訂《海巡合作備忘錄》。此乃美國總統拜登上任以來，第一份台美合作備忘錄，雙方還設立海巡工作小組，而台灣與帛琉也簽有海巡協定，兩國還在2019年舉行海巡聯合演習，帛琉與美國也有國防合作計畫，因而形成台美帛三方的海巡聯盟，導致共軍派出20架次戰機擾台，兩岸關係再度陷入緊繃。

海巡雖不屬海軍，但仍有「第二海軍」之稱，目前台美之間的備忘錄，再加上帛琉的角色，勢將牽動南海的敏感情勢，乃因我方即以海巡部隊駐紮太平島，日後台美若在第二島鏈進行軍事合作，那將更激發北京的反應，我方真的作好直球對決的準備？

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）