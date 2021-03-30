網路深入全球各角落，打破了原有的國界疆域，卻形成谷歌、臉書或推特等少數平台壟斷的現象。在資訊的傳播中，媒體藉平台增加擴散率，平台藉媒體取得內容素材。表面看來是魚幫水、水幫魚，其實是媒體承擔新聞產出的成本，平台則獲取大部分利益，以致媒體營運日益困難。為此，各國已開始施壓要求平台為新聞付費，蔡政府也應該硬起來，為維護健全的媒體環境，向平台業者討個公道。

跨國網路平台壓垮媒體

全球媒體都面臨著同樣的兩難：藉由平台可以觸及更多閱聽者，但同時也把利潤送給了平台，自己只能分點殘羹剩飯；想不靠網路，又孤木難撐，畢竟跨國平台連通全世界。這導致媒體前景看不到出路，收益不斷下滑，裁員、倒閉者所在多有，像《紐約時報》那幾家能在網路戰中獲利的，只是極少數的旗艦品牌，其他都是在風雨飄搖中流血硬撐，而這一切的困境，歸根究柢，是跨國網路平台造成的不公平生態。

已有許多國家注意到這個問題，並且努力透過公權力的介入，保護媒體免於平台巨鱷的剝削。最近澳洲想立法，讓平台為新聞鏈結付費，臉書則停掉澳洲新聞媒體以示報復，雙方互槓一番後才達成妥協。歐盟早已修法，要求平台為新聞內容付費，谷歌與法國數十家報紙組成的法國綜合報導聯盟簽署協議，同意向各媒體支付費用；此外並與義大利、紐西蘭等國媒體達成協議，加拿大、美國和南韓也都展開動作。在各方施壓下，臉書不久前表示，未來3年將投資至少10億美元，與全球新聞媒體建立夥伴關係。其實這在其獲利中只是九牛一毛罷了。

一股全球護媒體抗平台的運動於焉成形，我國媒體、立委和學者也紛紛呼籲政府跟進。民進黨立委劉世芳說，其中隱含不公平競爭、著作權、本土產業保護等問題，需政府介入監理；民進黨立委管碧玲也要求政府仿效澳洲立專法。台大新聞所教授林照真表示，當遊戲規則已經失衡時，政府應該介入，而非放任自由市場。

但蔡政府的反應非常消極，黨政高層推給國家通訊傳播委員會（NCC），說依據行政院第一階段組改，網際網路治理由NCC負責；NCC則說這議題屬跨國界、跨部會、跨產業，NCC「會積極參與」（意思是並非NCC負責）；公平會說最近會開座談會研商。此外，黨政人士也說，大平台都沒有在台灣落戶，台灣就算完成立法，可能也管不到境外。至於行政院，則以相關組改修法還沒在立法院通過，不願正式回應。

民進黨政府樂見弱媒體

民進黨政府自執政以來，所思所想的都是管理、管控乃至打壓媒體，突然要他們保護媒體對抗跨國平台大公司，立刻推諉。這也不讓人意外，畢竟蔡政府一遇到美國人就腳軟。不過小老百姓們真的很想看看，這個一向自詡獨家愛台灣的政府，是會硬起脊梁鍥而不捨地向跨國平台施壓，還是推推拖拖把此事大事化小，小事化無了。

要蔡政府施壓跨國平台業者，可能缺少誘因。許多媒體被網路打壓得奄奄一息，希望分得政府資源的一杯羹，因而不敢得罪當權者。綠營又擅長操作網路帶風向，網路強、媒體弱的資訊環境有利蔡政府操作大內宣。而且網路的同溫層效應會激化情緒性的對立，削弱並抹黑中道理性及批判施政的聲音，完全符合民進黨當權團隊的手法與理路。要改變現在的遊戲規則讓媒體恢復元氣，蔡政府未必願意。

何況台灣有沒有足夠的籌碼逼迫平台讓利，確實也很難說。但事情有沒有機會，相當程度也要看公權力的意志強不強。真心想保護本土媒體免受跨國平台欺壓，我們可以立法，可以組成跨部會團隊進行談判，可以和美國等其他國家聯手合作，總之可以盡量想辦法。尤其國際大氣候現在一面倒向要求平台付費，這是對台灣有利的東風。

以蔡政府打壓異議的無所不用其極與不計毀譽堅持到底的作風，如果能用同樣的心力花在對抗跨國平台上，或有所成也不一定。只是，蔡政府可以為打壓媒體使盡全力，但會為了替媒體打造一個健全的生存環境花力氣嗎？