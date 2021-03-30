面對新疆棉之亂，蔡總統在臉書公開呼籲北京當局，慎思正視維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑、化解對立衝突。然而面對美國最近頻頻發生針對亞裔的歧視和暴力事件，卻未見蔡總統向美國政府提出任何呼籲，難道關切人權也搞雙標？

H&M等國際品牌抵制新疆棉花事件持續發酵中，蔡總統毫不遲疑公開希望北京當局慎思回歸事件的本質，人權是普世價值。蔡總統重視人權，本無可厚非，耐人尋味的是，對最近更嚴重戕害亞裔的人權風暴，蔡總統怎噤聲了？

新疆棉事件不單純是維吾爾族的人權紛爭，更牽扯國際政治角力，事件本質背後，美國巧妙扮演藏鏡人，作為抗衡中國大陸的籌碼，操作痕跡班班可考。蔡總統一味跟著美國步調走，PO文立即獲美國前駐聯合國大使克拉芙特轉發，並在推文中感謝，一搭一唱昭然若揭。

同樣是普世價值，美國境內持續發生中的歧視亞裔暴力事件，包括亞特蘭大血腥槍擊案造成8人喪命，其中6名是亞裔女性，華盛頓、紐約、費城及舊金山等地陸續發起「反歧視亞裔」遊行，對此蔡總統卻沒有隻字片語譴責，或提醒美國政府重視人權，只因美國是老大，仇中則是民進黨基調。

民進黨執政後，不尊重公投、不重視民意，只要有利延續政權，任何公共政策都搞雙標。關中天放任三立及民視、無視食安逕行開放萊豬、藻礁爭議硬扯核電…。民進黨只要對自己有利，永遠都是兩套標準。蔡總統譴責新疆人權、無視亞裔人權被迫害，只是再次證明什麼叫雙標黨，民進黨自甘墮落其來有自。