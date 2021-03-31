◎全球無人機，大多必須貼上「DJI」標誌

說到無人機，就是全球著名的大疆無人機。大疆固然是全球最大的無人機製造商，更因他不斷的創新的研究，永不休止的改革進步，全世界大部分品牌的無人機，幾乎都要用上大疆的核心零組件。如電腦我們常看到Intel標誌一般，使用大疆零組件的無人機，也都必須貼上大疆DJI的標誌。標示大疆不斷以創新的觀念，創造最優秀的產品供全球使用，掌握著創新優勢。

◎創新優勢的典範，華為的淬鍊

華為之所以是華為，乃在於軟硬體、文化面、實體面、精神面，都具有全面創新的優勢，才能在短短二十年時間，由一家在深圳，幾人組成的小公司，到今天必須驚動美國總統，舉全國之力要封殺的世界級企業。

一個年營收額人民幣七、八千億的公司，領導人任正非，僅擁持股1%多，其餘全是公司員工持股；而且堅持公司不上市，牛吧！奇吧！公司股權完全分散於十萬多個員工，是絕絕對對的民營公司，何來中共官方背景？

二○二○年元月一日止。華為員工十九萬六千，其中工程師約十萬、碩博士一萬左右，二○一九年研發經費人民幣一三一七億，佔營收15.3%；十年來總投入研發六千億，佔十年總營收14%，相比於二○一五年蘋果研發僅佔2%，最近才提升到4%。在全球5G的賽道上，華為擁有最多、而且是關鍵的專利數，約佔36%。美國無法再以竊取知識產權為由，攻擊華為，轉而以國家安全的莫須有的理由，來遏止華為。

華為的優異成績，讓全世界都感受到中國技術不斷創新，中國研發的存在感，正在不斷增加中。

一流的定標準，二流的搞品牌，三流的拚生產。華為在5G的領先，讓Nokia、易利信至少落後二至三年。於新冠疫情之後，大陸已在5G既有的基礎上，將5G建設列為新基礎建設，全力發展。此時美國尚在原地踏步。

美國明白，再不遏止華為，5G的標準，將是中國說了算，這項對二十一世紀各項科技發展的關鍵技術，美國勢必失去話語權。美國極度焦慮，口不擇言，不擇手段，由總統帶頭，政府出手，打破一切市場規則，商業規範、產業倫理，就是要遏止華為。憑恃霸權壓迫的心態和行徑，無比猙獰，無一絲正當性。

以上的介紹，在於佐證創新而且有成。至於是否永續成長成功，則非本文所能論斷。江山代代有人才出，各領風騷幾多年。一個能提供不斷創新的環境，就是人民、社會、產業生生不息源動力的基石。限於篇幅，其實尚有為數眾多創新有成的企業，值得了解。愈深入，愈了解，創新已成為大陸很多有成企業的核心價值。在大陸，山寨不再當道，創新絕對是我們要認識、面對的中國。

製造優勢

因新冠疫情，美國、日本分別提出，美日企業撤回本國，並對撤回者提供資金、土地、稅務等優惠；結果會如何？

或許會有個別性的企業，因時應勢，順水推舟，藉機回國，享受美日政府提供的優惠。我預測，不會出現集體性，或指標性的明星企業，會搬離中國大陸回美國、日本。

特斯拉在上海，以十個月時間完成建廠、生產，正在獲利中，特斯拉會回美國嗎？蘋果手機在大陸，每天生產量一百萬支，需要七十九萬熟練工人，它需要的產能，別說供應鏈，美國？印度？或哪一個國家能提供如此完整的產業鏈，如此產能的人力規模？是你，你會搬離中國回美國嗎？

大陸擁有舉世無雙的物流速度。以雙十一購物節為例，數以億計的物品大多在24～48小時內送達中國大陸每一個角落、每一個消費者的手中；做得到，簡直是匪夷所思，但大陸的物流效率做到了。

（待續）