大陸怎麼就突然出現在我眼前？這個問題也一度困惑著我，我是個20世紀90年代中期出生的小孩，以前還真沒有感受到大陸對台灣有多大影響力，大概在2010年前後，忽然發現大陸這個詞就頻頻出現在我的視野裡。

大陸頻頻出現視野裡

許多國際賽事的轉播都能看到大陸得獎的畫面、許多產品都貼上MADE IN CHINA的標籤。許多新聞會開始播報大陸的消息，如：大陸超越日本成為世界第二大經濟體、大陸發射第幾顆人造衛星和中國國慶的閱兵大典等。我們中學的教科書也編入不少大陸近代發生的事情，如：大陸2001年加入世界貿易組織、2008年舉辦北京奧運會等。身旁也開始有越來越多朋友和長輩跑去大陸工作和投資，甚至自己也會去聽一些大陸新生代藝人的歌曲、看一些大陸人拍的影視劇，不知怎麼搞的，大陸的一切就這麼忽然地闖入我的腦海、我的生活，於是我訪問不少大陸朋友，得到一些總結，或許這就是人家多年耕耘以來所獲得的成就。

雖然不知道那時候內地人民是怎麼生活的，但在我兒時的記憶裡，台灣人曾有段時間都使用著外國的舶來品，我們用摩托羅拉、諾基亞和索尼愛立信的手機，福特、東風日產和豐田的汽車，東芝、大金和松下的家電用品，卡農、尼康和柯達的相機，卡西歐、天梭和浪琴的手錶，以及微軟IBM和英特爾的電腦，這些品牌幾乎充斥在台灣每個家庭裡。

我們也看外國的影片如：《犬夜叉》、《名偵探柯南》、《鹹蛋超人》、《七龍珠》、《多啦A夢》、《怪醫黑傑克》、《原子小金剛》、《蠟筆小新》、《魔戒》、《哈利波特和超人》等電影。聽著外國的歌曲如：Air Supply的《Making love out of nothing at al》l、皇后樂隊的《波西米亞狂想曲》、George Michael的《Careless whisper》和麥可傑克森的《Beat it》等，雖然有些歌曲比我的出生還要早個好幾年，但他們依舊被台灣人傳唱，有的被納入白金情歌專輯裡面，不少家庭還都會去買來聽，也有很多台灣藝人會翻唱和改編這些紅極一時的經典歌曲。

後來隨著台灣自己工業實力的積累與愛台主義思潮的帶動，開始出現不少台灣自有品牌與影視產業，比如：HTC和ASUS的手機，裕隆的汽車，東元和大同的家電器，寶島的鐘錶和眼鏡，以及華碩和宏碁的電腦等，這些台灣的本土品牌也都火到內地去，甚至賣遍世界各國。

我們開始拍自己的影片如：《霹靂布袋戲》、《白色巨塔》、各類偶像劇與本土連續劇，聽著自己的音樂如：《花田錯》、《情非得已》、《月牙灣》、《挪威的森林》、《樹枝孤鳥》、《很愛很愛你》、《大城小愛》、《上弦月》、《台灣的心跳聲》和《你是我的眼》等，就連喜歡中國古風音樂或中國流行音樂的外國朋友，也會學上幾首台灣音樂人創作的歌曲。

內地跟我差不多年紀的朋友，曾跟我說過自己使用第一台手機的品牌就是HTC、第一台電腦的品牌就是華碩，那時候他和朋友們都覺得台灣肯定是個發達的地方，覺得大陸總體還需要加把勁才能與台灣的發展比肩，但現在兩岸的差距也越來越小，甚至許多地方大陸整體做的還比較好。

大陸迎頭趕上

據說，以前外國的華人街，清一色都是掛著中華民國國旗，但隨著大陸整體經濟實力的強盛，越來越多大陸人能夠去國外旅遊定居，華人街所掛的旗幟也就多了不少五星紅旗。

自1990年起，台灣對大陸的經貿就不斷上升，台灣開始利用大陸這個全球市場作為腹地，試圖將自己打造成東亞的貿易樞紐，有些外國人到台灣學中文的原因，竟是因為台灣和西方的制度較像，而且又跟大陸說同樣的語言，希望可以藉由台灣當自己的跳板，方便自己更快適應未來到大陸的生活。

越來越多藝人將事業重心轉往大陸，不論是演員、歌手還是主持人不一而足。台灣不少網紅開始從大陸批貨回來賣。最讓台灣人感到驕傲的企業——台積電，早在2003年就入局大陸市場，每年台灣出口世界的產品，有四成進入大陸，而這四成產品裡面，又有近五成是台灣的半導體產品，在台灣半導體產業鏈裡，大陸已成為僅次美國的第二大客戶，只能說大陸對台灣的影響，不論直接或間接都將越來越大。

我發現為什麼我有這樣的感歎，而大陸的朋友卻沒有的原因，因為他們從以前就一直見證著大陸的變化，他們瞭解以前生活是怎樣的，所以知道需要付出多大的心血才能改變。當他們有了今天的成就時，因為他們深諳自己是怎麼走過來的，所以也不會感到多大的驚訝，反而多的是一種欣慰與自豪感，因為感受到自己一直處在變好的道路上，生活品質得到改善之餘，他們也更願意努力付出，以換取更多的收穫。聚沙可以成塔、滴水可以穿石，當14億5千萬人口都這麼想時，大陸前進的步伐還能不快嗎？

1990年之後的大陸人，不再糾結自己意識形態的問題，尤其受到中國四大恥辱事件後，大陸更加知道自己與外國的差異在哪裡，當國防實力得到一定的發展，便開始以經濟改善為主要核心，一切以國家為重，對內力求革新變法，一切對標歐美，以填補各種趕不上歐美的領域，開放內地市場與國際接軌。

這做法會對內地企業生產的產品造成衝擊，但更能幫助自己知道還有哪些不足，在彼此競爭的環境下，讓自己砥礪前行，雖然學習歐美的發展模式，但又不完全使用西方那一套，堅持實踐是檢驗真理的唯一標準，以堅持提高生活水平和生產力為標準，隨時可以做出彈性的改變。對新興行業先觀查，再制定規則和約束，在每個重大策略的制定時，都會經過大量的討論並廣納每個與會者的建言，包含一胎化政策的執行、簡體字的推廣和此次疫情的應對等，都是如此。

以大國視野看待事情

而其中最成功的，就是一直以大國的視野看待事情，不會因為外力就亂了方寸、走偏自己制定的道路，不斷鑒往知來、不斷以古為鏡，別人的成功模式就學習、別人的失敗經歷就避開。政策每施行一段時間後，便會定期審核總體績效，並研討下一個短期的計劃和長期的政策，短的可以為5年內的目標，長則可達上百年，一旦決定的目標，就集中資源幹大事，實踐目標的手法可能是錯的，但也及時修正，大量的人力、物力資源是很好的實力基礎，能夠幫助快速找到對的方向並得到好的結果，或許這就是大陸的崛起之道。

雖然台灣和大陸的環境條件與發展背景有很大的不同，但是仍舊可以將他人的經驗內化，找到最適切自己的方式發展，也希望台灣可以越來越好。（一個青年觀察家/台北）