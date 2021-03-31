台灣很多年輕人的夢想是開一間咖啡館，喝咖啡文化已刻在台北人的基因。咖啡館遍佈台北大街小巷，但全球咖啡館數量最多的城市竟然不是台北，而是上海。

上海是什麽時候咖啡館數量大增的？有專家指出，大陸瑞幸咖啡曾經信心滿滿，要超越星巴克，雖然其財務造假事件影響甚巨，但咖啡是容易成癮的飲料，瑞幸的瘋狂補貼養成了大陸城市年輕人的消費習慣，也吸引了創投資本，間接促成上海成為全球咖啡館數量最多的城市。

精品咖啡館的密集出現，是近五年上海咖啡市場發生的最大變化。

「新一線城市研究所」最近統計了上海正在營業的咖啡館的數據，從數量上看，上海咖啡館已達6913家，這還只是計算了大眾點評網收錄的「咖啡館」類別的門店，沒有包括連鎖企業像全家的湃客咖啡、肯德基的K Coffee等同樣售賣咖啡的其他行業門店。

據第一財經網報導，在上海的中心城區，有兩片沿著延安高架南北兩側展開的典型咖啡館聚集區。北側聚集區以南京路為核心，從外灘一直延伸至靜安寺，呈條帶狀聚集；南側則以淮海路中段為核心，向南擴展至復興中路，連片聚集。

兩片咖啡聚集區的核心主街——淮海中路和南京西路沿線的咖啡館數量分別達到了49家和41家，是上海咖啡館數量最多的街道。

上海共有15條街道的咖啡館密度達到了1.5家/100米以上。

上海又有著怎樣的咖啡文化呢？ 目前上海的咖啡館半數以上是獨立咖啡館，而連鎖化經營的咖啡店也正在快速搶佔市場，數量已佔42.99%。

並且，大陸咖啡消費市場已經走出速溶走向精品，同時業者也積極探索個性化的需求，永璞咖啡創始人鐵皮叔叔就用旺仔牛奶加上冷萃液，創造出個性化喝法。

在一場圓桌論壇上，創投業者樂觀地認為，「中國的咖啡是可以輸出給國外的，以咖啡為載體，代表中國的消費文化，代表東方文化和年輕人的精神。」