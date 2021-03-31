前陣子在中央銀行的理監事會議中，有理事提及：「台灣半導體產業表現亮眼，推動出口的大幅增加，帶動貿易順差，致新台幣大幅升值，可能導致部門間發展失衡、產業外移的『荷蘭病』困境。」1970年代初期，荷蘭參與北海油田開發，獲得大量的天然氣，天然氣出口帶來的順差，導致荷蘭盾大幅升值，嚴重打擊農業，以及其他的製造、服務業。天然氣的出口致貨幣的升值，削弱整體產業競爭力的結果，引發產業的大幅外移，此即「荷蘭病」的病徵及由來。

至於荷蘭病對台灣目前的經濟情況有何啟示呢？這一、二年來，美中科技戰的搶單、轉單效應，使台灣半導體產業的表現一枝獨秀，在出口大幅增加後，新台幣也大幅升值，也引發了央行理事提出「荷蘭病」的警訊。

事實上，荷蘭天然氣的開採，引發的「荷蘭病」和台灣的情況並不盡然相同。雖然兩者相同的是，單一部門的發展，造成出口的大幅順差，使幣值大幅攀升，致削弱的其他部門、產業的競爭力。但不同的是，荷蘭是天然氣（也算是原物料之一）價格的大幅攀升，削弱了其他所有產業的競爭力。反之，台灣的半導體出口增加，除了可以帶動本身上游的IC設計、中游的IC製造、下游的IC封裝、測試等的出口，也會帶動印刷電路板、半導體設備、封裝測試設備，以及其他原材料的發展，並提供電子資訊業、汽車製造業、醫療產業、航太產業所需的晶片。由此觀之，半導體不像天然氣，它的正面產業關聯效果是相當大的。

再者，這波新台幣的升值，並不只局限於半導體出口的增加，還包括股市的漲升，導致海外熱錢的流入，以及台商回流、海外資金匯回等效應，並非純粹是單一事件的影響，也不如荷蘭油價漲升的長期效應。

新台幣的升值在短期上固然沒辦法逆轉，但在中期上可能會有變化，背後影響的因素包括：第一，半導體的訂單已經下到12到18個月之後，背後的原因在於AI、5G、物聯網的需求，帶動對半導體的需求增加、汽車由過去機械式，邁向電動車、自駕車等電子操作，以及美中科技戰的搶單、轉單效應。第二，各國寬鬆貨幣導致股市、房地產的上漲，也引發各國熱錢流向台灣的股市、房地產，加上台商回流、海外資金的匯回的推波助瀾。上述因素可能在台商回流減少、海外資金匯回降低、產業景氣波動，以及股市攀升至高點後下修致外資撤出等因素，而使新台幣在中長期有機會回落。當然，如果人民幣、韓元在未來貶值，可能衝擊台灣的出口競爭力，新台幣貶值的壓力也會隨之大增。

由以上分析可知，台灣當前的現象和過去的荷蘭病並不完全相同，但在新台幣升值後減損其他部門競爭力的衝擊，仍然是存在的，不得不加以防範、因應。在因應上，我們從產業面、金融面兩個面向來探討。

在產業面的因應上，政府及企業應制定政策、策略，擴大半導體產業對其他產業的影響力。善用台積電、聯電、世界先進、力積電等半導體產業的影響力，吸引美國、日本的設備、材料廠商來台灣投資，完善台灣半導體的產業鏈，最終達成本土化的目標，帶動台灣的機械、化學材料等需求的增加。同時，將AI、5G、半導體等技術擴散至其他傳統產業、服務業，乃至於農業。使產業的發展更多元化，在各行各業科技化後利潤提升，才能抵抗新台幣升值的衝擊。

在金融面的因應上，因應新台幣的大幅升值，中央銀行只能知會金管會提高壽險基金海外投資的比例，以及處罰或道德說服炒匯的銀行，但我們認為行政院應該有更積極的作為，因為各國貨幣政策的寬鬆情況，在這一、兩年不會有大幅的改善，行政院應協調跨部會，疏導熱錢、海外資金的動作應更積極。可採取的做法包括：第一，鬆綁創業投資的相關規定，甚至恢復「產業創新條例」過去的股東投資抵減租稅優惠，將資金疏導至目前對資金嗷嗷待哺的新創企業，帶動新創企業的發展。

第二，協調跨部會主管機關，加速鬆綁法規限制，並賦與跨部會主管機關一定比例的產業化績效指標（KPI），將資金疏導至生產性的服務業，包括資產管理、長期照護、雙語教育、都市更新、大健康產業等。使這些產業可以吸引更多的保險業及其他資金、游資熱錢投入，精進商業模式，帶動高階的就業機會，進而達成降低熱錢炒作匯市、房市、股市，創造高階就業機會、減少M型社會、民眾對立的雙重目標。

(工商時報)