美中阿拉斯加2+2會談後，「川規拜隨」的拜登政府出了新招！帛琉總統惠恕仁來台宣傳旅遊泡泡，隨團訪台的美國駐帛琉大使倪約翰，莫名其妙地「犯規」登台。當然，也惹得中共解放軍3月26日出動10批次軍機「致意」。不過，對比解放軍先前施壓讓川普的駐聯合國大使克拉芙特硬要訪台卻緊急喊卡，拜登似乎技高一籌。

2018年美國國會通過《台灣旅行法》，經川普總統簽署生效，解除美國高官來台限制，美國政府從此愛打「台灣牌」來刺激中國。2020年8月10日美國衛生部長阿札爾來台訪問，是自1979年以來美國內閣官員訪台的最高層級官員。於今美國駐帛琉大使倪約翰登台，無疑為美國「大使」另立巧門，寫下台美外交史的新紀錄。

總統府發言人張惇涵表示，此次帛琉總統惠恕仁訪台並非定位為國是訪問；帛琉總統惠恕仁也說，此行感謝美國把帛琉放在可以接種疫苗的名單，他也施打第一劑疫苗，同時美國還派了一團專家到帛琉考察。言下之意，此行除宣傳台帛旅遊泡泡之外，台帛雙方還配合美國演了一齣刺激中國的外交大戲。

老美在自家門口阿拉斯加被中國嗆聲老大不爽，打了新疆牌再打台灣牌，繼簽署台美海巡合作備忘錄、駐帛琉大使倪約翰來台之後，美中後續糾纏肯定沒完沒了，蔡政府甘願當美國的乖乖牌任人擺弄，可別再拖累台灣三軍啊。