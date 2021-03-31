年初實價登錄2.0三讀通過，誠然是健全不動產的一小步，但交易機制改革僅是居住正義的其中一環，其他如稅制改革、社會住宅等面向同樣亟待各界檢視成效。尤以社會住宅部分，仔細檢視內政部公布的統計數字，不僅進度嚴重落後，現有公布的統計數字也恐是灌水嚴重。

106年，作為拉攏青年世代的指標性政策之一，蔡英文政府宣布將完成20萬戶社會住宅，其中包括12萬戶直接興建與8萬戶包租代管，第一階段106年到109年，政府要完成直接興建4萬戶社會住宅。經過3年多的執行，行政院新傳處在去年11月發布新聞稿，指「全國已完工、施工中及已決標待開工的社會住宅共4萬168戶，達成率100.4%」。

然而，再讀一次這句話，不難發現民進黨政府作帳作得太誇張，施工中、已決標尚未興建的社會住宅可以住嗎？根本就還沒完成的東西，可以列入達成率嗎？

根據內政部不動產資訊平台公布，截至110年3月8日的社會住宅興辦進度統計表，其將達成書細分為「既有」、「新完工」、「興建中」及「已決標待開工」，「規劃中」則另外臚列。

全國社會住宅興辦進度統計表

簡單計算，全國「既有」的6,497戶，加上「新完工」的11,197戶，現可使用的社會住宅僅有17,694戶，佔「截至110年3月8日達成數」41,136戶僅有43%，甚至不到政策目標的一半，政院新聞稿中所謂達成率100.4%，實質上就是濫竽充數，膨脹誇張。

另外一個角度來看，蔡政府大開支票在113年要完成全新興建12萬戶社會住宅，第一階段實際上僅完成了不到2萬戶，第二階段卻要大趕工完成10萬戶？簡直是不可能的任務，還是等到了113年，又要把興建中的社會住宅也列入政績？

而統計中的「規劃中」，也是引人疑竇，何謂規劃中，是有工程計畫了？有預算了？找好土地了？無人知曉。仔細一看，內政部設定各縣市「規劃中」的數字加總12萬4千戶，恰好超過政府設定的12萬戶目標，顯然該欄位就是社會住宅興辦還未達成的部分，有多少已經是著手處理興辦計畫與相關配套、有多少根本還是紙上構想，外界都無從得知，明擺著就是黑數，沒有譜的部分都列入「規劃中」，這不是欺騙民眾，什麼才是？

舉台北市為例，社會住宅由中央挹注資源，地方興辦。柯文哲年初承認當初社會住宅支票跳票的一席話，或可參考，他坦言「兩個任期八年任內，可開工的社宅戶數是13,209戶，而卸任前完工將有7,704戶。」若柯文哲的說法屬實，柯主政的台北市8年僅實際建成了7,704戶。然而，目前內政部統計中，台北市「規劃中」仍有13,233戶需在距今僅剩4年的113年完成，差距如此之大，如何達成，實在令人懷疑。

另值得一提的是，雙北既有的6,217戶，甚至不是全在蔡政府時期所規劃、完工。所謂「既有」，乃106年蔡政府宣布8年20萬戶社會住宅計畫時，已經完工的社會住宅。早於99年10月間，馬英九就已指示內政部儘速推動興辦社會住宅，內政部因而分別於100年、103年公布「社會住宅短期實施方案」、「社會住宅中長期推動方案」。在初期的計畫中，即計畫在大台北地區興辦1,661戶，經會勘、評估及興辦，多年後完工便成為民進黨政府數據中的「既有」數。這樣長期規劃下的成果數有多少，仍待立法院眾委員問政時檢視，但可以確定的是，在本已亟待改進的施政成效中，還有部分是「前朝的帳」。

總而言之，目前蔡政府的社會住宅進度不僅嚴重落後，還試圖透過「作帳」來粉飾當初支票開太大的尷尬。居住正義既是本會期朝野關注重點，立院眾委員實在必須嚴格檢視蔡政府空虛的宣傳。

（作者為國會助理）