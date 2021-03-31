古代常說女子最厲害的招數，是「一哭二鬧三上吊」；其中的「哭」，最是絕妙法寶，俗話說「劉備的江山是哭出來的」，可見其威力之一斑。

但「哭」雖只一技，卻有巧拙之不同，其中「假哭」最為拙劣，俗謂「貓哭耗子假慈悲」，西洋人說是「鱷魚的眼淚」。

何以言其拙劣呢？蓋因其不當哭而哭，即便是哽咽作態，或是涕泗縱橫，都極容易被人看破、拆穿。可偏偏當今政治人物，還自以為得計，動輒以此作秀，有事沒事就來上這麼一招，簡直只有「噁心」二字可以形容。

政治人物為政策辯護，是天經地義的事，但只需事理圓熟，以論據服人，就足以令人釋懷；捨此不圖，不當哭而哭，還當真以為自己是金馬獎演員，全台民眾都那麼容易哄騙嗎？

說起演技，倒還真不能不佩服陳吉仲，眼淚對他來說，可以說是「源泉混混，不舍晝夜」，連綠油精都不用，隨時隨地，可以「取之不盡，用之不竭」的，當真教人不由得「敬仰之心，如滔滔江水，綿延不絕」。

此等人才，不去舞台上、鏡頭前粉墨登場，反而讓他在政治界中遭人訕笑、唾罵，真是「懷其寶而迷其邦」，大為可惜、可憾之事。