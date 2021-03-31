由美國帶頭的列強對中國打起群架，修理中國大陸新疆棉花，扣種族滅絕大帽，是目前風風火火占據國際媒體的大事，但所有這些報導其實都是宣傳戰、煙幕彈。從新疆維族人口一直在增加，難道西方所謂「種族滅絕」定義是如此地不合邏輯？有專家認為是在轉移美國內歧視亞裔焦點，筆者認為恐不這麼單純。

1953年中國大陸第一次人口普查，新疆總人口才487.36萬人，根據統計資料顯示，2010年至2018年間，維吾爾族人口穩定增長，從1017.15萬人上升至1271.84萬人，增加254.69萬人，增長率25.04%；漢族人口從882.99萬人上升至900.68萬人，增加17.69萬人，增長率2.0%，維族人口遠遠高於漢族，是新疆最大的一支族裔，何來種族滅絕？

漢族人由於「存亡絕續」的儒家思想，無論是中共執政，還是國民政府治疆期間，對少數民族，無論政治、經濟、政府機構官員任免及考試均有優惠獎勵，這是事實，如果說這還能亂扣帽子，盎格魯撒克遜民族到美洲殺印地安人，到澳洲殺毛利人，這兩個種族目前幾乎絕種，誰是在進行「種族滅絕」的事，不言可喻。

而為什麼要如此沒事實根據，隨意汙衊？誠如一位美國前國務卿鮑威爾的幕僚長，陸軍退伍上校勞倫斯‧威爾克森所言：「中國新疆有2千萬維族人，如果中情局能利用好他們......，想破壞中國的穩定，那麼最好的辦法就是製造動盪，煽動維吾爾族從內部搞亂中國。」這就是美國為什麼要如此不遠千里侵入阿富汗？他們是繞著彎，對新疆產生了興趣並進而行動。

打開中國大陸地圖，一邊靠海，一邊連接中亞，大搞新疆問題，目的是衝著中國大陸一帶一路而來，因為一帶一路是中國大陸對外兩條生命線：「一帶」海上絲路及「一路」陸上絲路，而新疆是中國的陸路大門，當海路被封鎖，對外通道就只剩經由新疆的這條走了幾千年的絲路可行，這次長榮貨櫃輪「長賜號」卡在蘇伊士運河造成的貿易危機，足資證明新疆絲路的重要。

現在美國用了兩條島鏈，封住中國海上絲路、掌控中國，剩下的新疆即變成中國人喘氣的唯一通道，美國反中人士要卡脖子，只要製造新疆暴亂，進而擾亂整個中國社會穩定，即能遲滯大國崛起行程，最終讓疆獨成為可能，疆獨成事又將造成西藏連鎖效應，讓中國徹底關在一個較原先小很多籠子中，伏首聽命。

如果明白上述的可怕後果，中國對以美國為首的西方列強所謂的「制裁」，能默默接受，任其擴大發生作用？當然不能！中共不會也不可能做蘇聯第二被肢解。對此「明打新疆，暗砍一路」，當然要在那些詭計一冒頭就得打，不能任其野火燒不盡，也因此明白中共為什麼在美歐干涉新疆內政問題時絕不手軟，立即制裁。

（作者為前聯勤留守署政戰主任）