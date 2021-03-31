中國國民黨主席參選人張亞中近日在專訪中，提出國民黨應為兩岸創造和平的主張。他認為目前兩岸仍屬敵對狀態，兩岸需盡速在絕不讓步、不被矮化的前提下洽談兩岸和平協議。台灣方面保證不主張台獨，但也要求對岸應給予台灣國際參與空間，來結束兩岸敵對狀態。

張亞中進而明確提出「兩岸三席」主張，即在兩岸主權重疊，但治權分治的情況下，包括聯合國在內的所有國際政府間組織均能有三席，其中一席代表台灣，一席代表大陸，一席代表屋頂中華（共同體）。

筆者30年來擔任過中華民國露營協會理事長，並參與國際組織世界露營總會（FICC)，亦曾獲選擔任亞太地區委員會主席。2010年起更以擔任25年台北市議員之經歷創辦台灣地方議員聯盟（TCF)，結合日、菲地方議員聯盟發起舉辦亞洲地方議員論壇（ACF)，至2019年底已在菲、台、日舉辦過四屆亞洲地方議員論壇。更結合歐洲、北美、南美正在籌組全球地方議員論壇(GCF），我們的創新發起及努力，受到全球各國地方議員聯盟的重視。但因我們不是聯合國會員國，也常衍生不能參加國際組織的種種問題，諸如國名、會名、國旗等問題。

兩岸政策應是國民黨的強項，但自2016、2020兩次總統選舉國民黨敗選後，國民黨已視兩岸問題是毒藥，隨著民進黨的腳步，再也不敢觸碰兩岸和平問題。放著讓民進黨拿著全體台灣人民的安危去和對岸做戰爭與否的賭注，對台灣是非常不利的，對我們在國際組織的參與也造成很大的阻礙。

聽了國民黨主席參選人張亞中的兩岸論述，尤其是他從2003年以來就提出的「兩岸三席」的論述，我必須要說，這個主張是我參與國際組織30年來，發覺最能帶領台灣走向國際參與，同時帶來兩岸和平的最有效方法。而我這十幾年間，也多次與外國代表談過這個想法，他們都覺得是個非常合情合理的政治安排。

我個人也認為，張亞中的主張是對兩岸及台灣未來最有利的主張，值得國民黨重視，我也期待國民黨其他主席參選人能夠提出如何解決兩岸政治難題，如何讓台灣可以參加國際政府間組織的主張。

前些日子，前副總統呂秀蓮在她的新書發表會上提出兩岸要和平的「一個中華」的「邦聯」主張，除掉「邦聯」以外和張亞中所提的「兩岸三席」屋頂中華（共同體）的概念是方向一致的。還有民進黨前主席許信良為解決台灣經濟困局，在2013年7月提出的「中國議會」的主張。民進黨施明德前主席等7人在2014/7所提出的「大一中架構」均和張亞中「兩岸三席」的屋頂中華（共同體）有其共通之處，但是張亞中的觀點在學理上更為完整。

我覺得國民黨要贏回政權，不能只是靠民進黨的執政不佳，而是要提出具體與前瞻的政策理念。從今年的黨主席選舉到2022年全國地方選舉、2024年總統大選，張亞中所提「和平協議」下的「兩岸三席」、「屋頂中華（共同體）」、「國際參與」之主張，是一個好的開始。

（作者為前台北市議員、台灣地方議員聯盟榮譽理事長）